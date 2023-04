La versione di Ciro Immobile sull’incidente: “Sono passato con il verde e non ero distratto” Ieri l’attaccante della Lazio è andato dai vigili di Prati insieme al suo avvocato, Erdis Doraci, per raccontare la sua versione dei fatti sull’incidente avvenuto lo scorso 16 aprile.

A cura di Enrico Tata

Ciro Immobile ribadisce di aver attraversato l'incrocio tra il Lungotevere e Ponte Matteotti quando il semaforo era verde e in quel momento non era affatto distratto. Anzi, proprio l'aver mantenuto alta l'attenzione sul volante, gli avrebbe consentito di frenare immediatamente e di evitare danni ben più gravi.

La versione di Immobile: "Non ero distratto, altrimenti non sarei riuscito a frenare"

Ieri l'attaccante della Lazio è andato dai vigili di Prati insieme al suo avvocato, Erdis Doraci, per raccontare la sua versione dei fatti sull'incidente avvenuto lo scorso 16 aprile, quando il suo suv si è scontrato con un tram di Atac. "Il semaforo era verde e non mi sono distratto, altrimenti non sarei riuscito a sterzare frenando immediatamente. Se non fossi stato attento non sarei riuscito a frenare immediatamente sterzando a sinistra e le conseguenze sarebbero state peggiori", le parole di Immobile.

L'avvocato Doraci ha dichiarato a TvPlay.it: "Se la macchina di Ciro fosse andata ad alta velocità adesso avremmo parlato di vittime anche se tutti avessero avuto, come accaduto in questo caso, le cinture di sicurezza. Pure in questa situazione ho sentito e letto, queste accuse ma sono infondate e chi insiste nel dire queste cose dovrà renderne conto".

Leggi anche Incidente Ciro Immobile, le indagini continuano sui telefonini del calciatore e del tranviere

Indagini ancora in corso sull'incidente

Intanto le indagini sull'incidente proseguono. Saranno decisivi i video delle telecamere di sicurezza installate in zona e le testimonianze dei passeggeri che si trovavano a bordo dei tram. I vigili dovranno valutare anche le versioni di chi ha assistito alla scena. Infine sono attesi anche i risultati della perizia tecnica volta a stabilire la velocità dei due mezzi al momento dell'impatto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito gravemente. Dodici persone, tra cui le figlie di Immobile, sono finite in ospedale, ma tutte con ferite lievi.