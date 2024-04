video suggerito

Incidente sul lavoro a Latina: 50enne cade dal tetto di un capannone, è gravissimo Incidente sul lavoro a Latina Scalo. L’uomo, gravemente ferito, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sarebbero gravissime e sarebbe tuttora in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Incidente sul luogo di lavoro intorno alle 8 di oggi, lunedì 8 aprile, in un'azienda di via Carrara, a Latina Scalo. Stando a quanto si apprende, un operaio di 50 anni di origine straniera è caduto dal tetto di un capannone, facendo un volo di circa sette metri. L'uomo, gravemente ferito, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma. Le sue condizioni sarebbero gravissime e sarebbe tuttora in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una squadra di vigili del fuoco. sul posto anche le pattuglie della polizia e il personale dell'ispettorato del lavoro e del servizio di prevenzione della Asl. Questi ultimi si stanno occupando della ricostruzione della dinamica e di verificare eventuali irregolarità nelle condizioni di lavoro.

Stando a quanto ricostruito, il cinquantenne si trovava sul posto per lavori per cui era stata incaricata una ditta individuale. Nello specifico si trattava della riparazione del tetto del capannone. Al momento non è ancora chiaro se i lavori fossero già in corso, oppure se l'incidente si sia verificato nell'ambito dii un sopralluogo per poi presentare un preventivo per la successiva ed eventuale apertura del cantiere.