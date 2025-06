video suggerito

Incidente sulla Pontina in direzione sud: traffico in tilt verso Latina, 4 km di coda ad Aprilia Ha perso il controllo della macchina e si è schiantato contro il guard rail finendo al centro della carreggiata. Incidente a Latina, oltre 5 chilometri di coda ad Aprilia.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Terribile incidente all'altezza di Aprilia, sulla via Pontina, dove un'automobile si è scontrata contro il guard rail ed è finita al centro della strada, bloccando il traffico. I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio della giornata di oggi, sabato 28 aprile 2025, lungo la via Pontina che dalla capitale porta verso Latina.

La dinamica sull'incidente sulla via Pontina verso Latina

L'automobile, una Fiat Panda, stava viaggiando lungo la via Pontina verso sud, nella direzione di Latina, quando, una volta arrivata nel territorio di Aprilia, poco distante dallo svincolo per la Nettunense, è uscita fuori strada. La persona alla guida ha perso il controllo del mezzo all'improvviso, ed è finita contro il guardrail. Poi è stata sbalzata al centro della carreggiata.

Subito dopo la segnalazione, quando passanti e automobilisti hanno fatto scattare l'allarme, sono immediatamente arrivati i soccorsi. Fortunatamente per la persona che si trovava all'interno della Fiat Panda, non ci sono state gravi conseguenze o ferite critiche. In via precauzionale, però, è stato comunque richiesto l'intervento degli operatori del pronto soccorso sanitario del 118.

Traffico sulla via Pontina, code di oltre 5 chilometri verso Latina

L'incidente è avvenuto all'improvviso e l'automobile si è trovata in testa coda in mezzo alla carreggiata. Sul posto, oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia. Una volta sul posto, si sono immediatamente messi al lavoro per gestire il traffico stradale e la viabilità lungo la Pontina.

Per permettere soccorsi e la rimozione dell'auto, sono stati costretti a chiudere il tratto di strada interessato. Di conseguenza ci sono stati inevitabili disagi alla circolazione. Il traffico è stato paralizzato e in breve tempo si sono formati almeno cinque chilometri di code in direzione sud, verso la città di Latina e molte delle località di mare prese d'assalto nel weekend.