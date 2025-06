video suggerito

Incidente sull’A1 tra auto e furgone: morti marito e moglie, gravissimi i figli e il camionista Tragedia sull’autostrada A1 per un violento incidente tra auto e furgone. Marito e moglie sono morti, mentre i loro due figli sono stati soccorsi in codice rosso con l’eliambulanza e sono gravissimi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una foto dell’incidente

Moglie e marito morti e figli gravissimi è il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A1. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno, in direzione Sud all'altezza del chilometro 570. A scontrarsi violentemente sono stati un'automobile e un furgone. Ad avere la peggio la famiglia, originaria di Bisceglie, che viaggiava nella macchina.

L'incidente tra auto e furgone sull'A1

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 18, la famiglia composta da una donna di cinquantasette anni, dal marito cinquantottenne e dai loro figli stava percorrendo l'autostrada in auto. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è scontrata con un furgone. Alla guida della macchina c'era l'uomo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un incidente molto grave in cui c'erano vari feriti, sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso.

Morti marito e moglie, gravissimi figli e conducente del furgone

L'impatto è stato violento, marito e moglie sono purtoppo deceduti sul posto, quando i loro corpi sono stati estratti dalle lamiere dell'auto non c'è stato purtroppo nulla da fare. La Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato le squadre 16A e la 24A, che hanno dato il via alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada. Date le condizioni di salute dei figli della coppia, particolarmente serie, è stato necessario l'intervento di un'eliambulanza, atterrata a poca distanza dal luogo dell'incidente. I figli sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Anche il conducente del camion è stato soccorso con codice rosso.

Chiusa l'A1 nel tratto dell'incidente

L'autostrada A1 è stata chiusa temporaneamente nel tratto interessato dal gravissimo incidente nel quale hanno perso la vita i due coniugi. Alle ore 20 era ancora chiuso, per consentire ai soccorritori di terminare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.