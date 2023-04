Incidente Ciro Immobile, il conducente del tram: “Sono passato col verde, lui correva” Divergono le versioni di Ciro Immobile e del conducente del tram 19 coinvolti ieri nell’incidente all’altezza di Ponte Matteotti a Roma. Il giocatore della Lazio sostiene di essere passato col verde, così come il conducente del mezzo Atac.

A cura di Natascia Grbic

"Ricordo di aver passato il semaforo con il verde e l'auto che arrivava a grande velocità". Questa la versione del conducente del tram 19 coinvolto nell'incidente di ieri mattina all'altezza di Ponte Matteotti a Roma con l'auto guidata dal capitano della Lazio Ciro Immobile. L'uomo, ricoverato all'ospedale Umberto I, è stato poi dimesso con sette giorni di prognosi. Feriti anche Immobile e le due figlie, fortunatamente non in modo grave, e ricoverati in ospedale per le relative cure e accertamenti.

Secondo il conducente del tram è Immobile a essere passato con il rosso. Una versione che discorda da quella del giocatore, che sostiene di essere passato con il verde. Questo sarà il principale punto da chiarire per gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, in modo da accertare la dinamica e le responsabilità del sinistro, nel quale sono rimasti feriti sette passeggeri del tram, nessuno in modo grave.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 di domenica mattina in piazza Cinque Giornate a Roma. Immobile stava accompagnando le figlie a danza quando si è scontrato con il mezzo Atac che in quel momento stava transitando su Ponte Matteotti. L'auto di Immobile, una Land Rover, è stata completamente distrutta dall'impatto, facendo temere per l'incolumità dei suoi occupanti, che fortunatamente non hanno riportato lesioni gravi. Il tram, invece, è uscito dalle rotaie.

Sull'incidente è intervenuto anche l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè. "Poi ci sarà il tempo per capire la dinamica dell'incidente: sono state acquisite le testimonianze dalla Polizia municipale, in particolare di un testimone che era fermo al rosso e che ha visto la dinamica. L'urto è stato molto forte: l'auto ha urtato il tram che ha sviato dai binari".