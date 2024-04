video suggerito

Incidente stradale ai Parioli tra scooter e auto: grave un 17enne soccorso in codice rosso È grave, ma non rischia di morire un 17enne rimasto coinvolto in un incidente stradale ai Parioli. A scontrarsi sono stati il suo scooter e un’auto. Soccorso con codice rosso, è stato trasportato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

È rimasto gravemente ferito ed ha avuto bisogno di cure mediche urgenti un ragazzo di diciassette anni rimasto coinvolto in un incidente stradale in viale Parioli. Il sinsitro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 aprile. A scontrarsi, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, sono stati uno scooter e un'auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento.

Il 17enne soccorso in codice rosso

I fatti si sono verificati nel quadrante Nord della Capitale, secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 17.30, il diciassettenne era il sella al suo Scarabeo Aprilia e stava percorrendo la strada, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Smart Fortwo. Alla guida dell macchina c'era una ragazza di diciannove anni, che si è fermata a prestargli soccorso. Nell'impatto lo scooterista è stato sbalzato dal veicolo a due ruote ed è finito sull'asfalto. La scena è avvenuta davanti agli occhi dei passanti, subito è arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente di un'ambulanza, per un adolescente ferito in un incidente stradale, le cui condizioni di salute sono parse fin da subito gravi.

Lo scooterista ferito non rischia di morire

Sul posto, ricevuta la segnalazione, è giunto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Arrivato nel nosocomio romano, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto alle cure del caso. Da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto.