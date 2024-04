video suggerito

Incidente su via Salaria tra tir e auto: grave un camionista, chiuso un tratto di strada Incidente sulla via Salaria tra Settebagni e la Tenuta Santa Colomba, in direzione Monterotondo, dopo mezzogiorno. Due le persone rimaste ferite, una in codice rosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Il tir ribaltato su via Salaria (Foto gruppo Facebook "Monterotondo disservizi e anomalie funzionali, segnalazioni ed interventi)

Un autocarro e un'automobile si sono scontrati oggi, mercoledì 24 aprile, poco dopo mezzogiorno, su via Salaria a Roma. Il mezzo pesante si è ribaltato e ha perso il carico di tronchi, che trasportava sulla carreggiata.

L'incidente è avvenuto l'altezza del tratto di strada compreso tra Settebagni e la Tenuta Santa Colomba. È in gravi condizioni il camionista, portato in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'ospedale Villa San Pietro. Illesa invece la donna alla guida dell'auto.

Una foto del tir ribaltato su via Salaria è stata pubblicata sul gruppo Facebook "Monterotondo disservizi e anomalie funzionali, segnalazioni ed interventi" e ha immediatamente ricevuto molti commenti e reazioni. Non si conoscono ancora le cause e la dinamica dell'accaduto.

Chiusa via Salaria tra Settebagni e la Tenuta Santa Colomba

Via Salaria è chiusa e ci sono ripercussioni alla viabilità, con traffico congestionato sia in direzione Roma che Rieti: non ci sono strade alternative da poter percorrere. L'intervento dei soccorritori è avvenuto intorno alle 12.20 all'altezza del chilometro 18+800 della via Salaria, tra Settebagni (uscita Grande Raccordo Anulare/Diramazione Roma Nord) e la Tenuta Santa Colomba, in direzione Monterotondo.

Due i veicoli coinvolti nell'incidente: una citroen C3 che è finita all'interno di una cunetta e un tir Iveco che si è ribaltato e ha perso il carico di tronchi. Le pattuglie del III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma sono intervenute per il sinistro insieme alle squadre Anas e al 118. Sono in corso le indagini per risalire alle cause e all'esatta dinamica dell'incidente.

"Tratto pericoloso, automobilisti corrono"

Su Facebook gli utenti hanno commentato la notizia dell'incidente su via Salaria: "Questo succede perché corrono, speriamo nulla di grave, ma è un tratto pericoloso", scrive qualcuno tra i commenti del post. "Devono mettere gli autovelox, è un punto strategico, speriamo bene", scrive un altro. "Si continua a guidare con leggerezza e continue distrazioni sulla Salaria senza pensare al pericolo che si può creare agli altri!", è il pensiero di un altro utente che aggiunge un emoji arrabbiata al commento.