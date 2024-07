Grave incidente in via della Stazione di Cesano: 3 feriti, uno soccorso con l’eliambulanza

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un incidente stradale è avvenuto in via della Stazione di Cesano a Roma. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 18 luglio, all'altezza di Radio Vaticana. A scontrarsi sono stati un furgone Iveco e un'auto, una Citroen C3, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Ad avere la peggio è stato un uomo, che ha dovuto ricorrere a cure mediche urgenti, soccorso con codice rosso in eliambulanza. Oltre a lui ci sono stati altri due feriti.

Grave un uomo ferito nell'incidente in via della Stazione di Cesano

Secondo le prime informazioni ancora in corso di verifica l'uomo rimasto gravemente ferito nell'incidente in via della Stazione di Cesano di oggi pomeriggio è il passeggero del furgone. L'impatto tra l'auto e il furgone è stato violento e date le condizioni di salute dell'uomo ferito è dovuta atterrare l'eliambulanza.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono giunti i sanitari, che lo hanno preso in carico e trasportato in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Arrivato nel nosocomio il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute.

Alla guida della macchina c'era un uomo, che è stato trasportato con l'ambulanza in codice gialloall'ospedale San Filippo Neri, mentre il conducente del furgone, rimasto anch'egli ferito, è stato portato in codice giallo a Villa San Pietro.

Strada chiusa a Cesano per incidente e traffico in tilt

Inevitabili i disagi alla circolazione nel pomeriggio nel quadrante Nord di Roma, con via della Stazione di Cesano che è rimasta temporaneamente chiusa, poi riaperta, per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia locale di Roma Capitale. Sul posto hanno lavorato gli agenti degl XV Gruppo Cassia, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Sono al vaglio eventuali responsabilità a carico dei conducenti dei due veicoli.