video suggerito

Chi era Eleonora Certelli, la 21enne morta nell’incidente in A1: feriti mamma, fratello e fidanzato Si chiamava Eleonora Certelli la giovane di 21 anni morta nell’incidente stradale avvenuto oggi poco prima delle 17 sull’autostrada A1. Al volante, la madre della ragazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eleonora Certelli, la vittima dell'incidente in A1

Si chiamava Eleonora Certelli la giovane vittima dell'incidente avvenuto oggi sull'autostrada A1, poco prima delle 17. Ex atleta Fidal, Eleonora aveva appena 21 anni ed era residente a Roma. In auto con lei, a bordo della Peugeot 107, c'erano anche la madre, il fratello e il fidanzato. Sono stati tutti trasferiti in ospedale e ricoverati in gravi condizioni a causa dell'impatto avvenuto con un camion nel tratto tra Anagni e Ferentino, ma non è noto se siano in pericolo di vita o meno. Non sarebbe invece ferito il conducente del mezzo pesante, sotto shock per l'accaduto.

Dalle prime informazioni, sembra che la giovane stesse viaggiando a bordo dell'auto insieme alla sua famiglia e al fidanzato quando la macchina, guidata dalla madre, ha tamponato il camion che le precedeva. Tremendo lo schianto, con il veicolo totalmente distrutto a causa dell'impatto. Per Eleonora non c'è stato nulla da fare: nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, è morta praticamente sul colpo. Le sue condizioni erano apparse sin da subito disperate agli operatori sanitari, che non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

L'autostrada è stata chiusa per più di un'ora, sia per facilitare l'arrivo dei soccorsi e l'atterraggio dell'eliambulanza, sia per consentire i rilievi da parte della polizia stradale. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati, mentre entrambi i conducenti saranno sottoposti, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. È molto probabile che venga aperto un fascicolo per omicidio stradale in seguito alla tragedia in cui ha perso la vita la giovane.