video suggerito

Eleonora Certelli, la ragazza morta nell’incidente sull’A1 stava tornando da una festa di laurea Stava tornando dalla festa di laurea della cognata Eleonora Certelli, la giovane di 21 anni morta ieri nell’incidente sull’A1 tra Anagni e Ferentino. In macchina, anche la madre, il fidanzato e il fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava tornando da una festa di laurea a Cassino Eleonora Certelli, la giovane di 21 anni morta ieri nell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sull'A1. Ex atleta Fidal con la passione per l'atletica, voleva laurearsi in Scienze motorie, oltre a riprendere a gareggiare. Tifosa della Lazio, era fidanzata da tempo con un ragazzo della sua classe: anche lui ieri si trovava nella Peugeot 107 che si è scontrata con il camion, nel tratto tra Ferentino e Anagni. Ricoverato in gravi condizioni in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Feriti anche la madre e il fratello di Eleonora.

Per Eleonora Certelli, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. I vigili del fuoco hanno impiegato diversi minuti per estrarre il corpo della 21enne dalla macchina, ridotta a un ammasso di lamiere subito dopo l'impatto. Inutile ogni tentativo di rianimazione, la giovane è morta praticamente sul colpo.

A indagare sulle cause dello schianto, gli agenti della Polizia Stradale. Al momento la dinamica è ancora al vaglio, non è escluso che a causare l'impatto fatale tra i due veicoli sia stato un sorpasso azzardato. Sia la macchina guidata dalla madre di Eleonora, sia il tir, procedevano in direzione Roma. Dalle prime informazioni, sembra che l'auto precedesse in mezzo pesante e che, per cause ancora da chiarire, a un certo punto siano entrati in contatti. La macchina sulla quale viaggiava la famiglia è schizzata in avanti, carambolando in mezzo alla carreggiata e finendo addosso al guardrail. Entrambi i mezzi coinvolti nello schianto sono stati sequestrati. È molto probabile che sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale.