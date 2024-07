video suggerito

Tragico incidente a Balduina, auto travolge due donne: morta la madre, ferita gravemente la figlia Sono state investite in via Appiano nella tarda serata di ieri, domenica 14 luglio 2024, alla Balduina: morta la mamma, ferite gravemente la figlia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Due donne sono state travolte nella serata di ieri, domenica 14 luglio 2024, a Roma, alla Balduina, nel quadrante nord ovest della capitale. Si trovavano per strada quando un'automobile, una Renault Megane Scenic, le ha investite entrambe. L'impatto è stato violentissimo. Le due donne sono rimaste in condizioni critiche. Per loro sono stati allertati immediatamente i soccorsi. Ad avere la peggio la madre, morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Ancora grave la figlia.

Al volante dell'automobile un uomo di 33 anni che si è fermato a prestare soccorso.

Il terribile incidente alla Balduina

Uno scontro terribile quello avvenuto nella serata di ieri, domenica 14 luglio 2024, alla Balduina, verso le 23.30 in via Appiano, a pochi passi da piazzale delle Medaglie d'Oro. Dopo lo scontro le due donne sono rimaste ferite gravemente. Una, la mamma, un'anziana di 89 anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo, dove è morta poco dopo. La figlia, invece, una cinquantasettenne, è stata trasferita al policlinico Agostino Gemelli, dove si trova ancora in condizioni critiche.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena si è reso conto di aver urtato i due pedoni, l'automobilista si è fermato a prestare aiuto, allertando i soccorsi. In breve tempo, sul luogo dello schianto, sono arrivati i caschi bianchi che hanno iniziato a svolgere i rilievi del caso. Gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti con il VII Gruppo Appio, hanno subito proceduto a porre sotto sequestro il veicolo coinvolto.

Poco dopo, sul posto, sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato rispettivamente all'ospedale San Camillo e al policlinico Gemelli le due donne.