Virus West Nile, l’Ordine dei Medici: “Vacanze al mare a Latina? Partite tranquilli proteggendovi”

Zanzara comune, Culex pipiens

"Andate tranquilli al mare sul litorale della provincia di Latina. Proteggetevi dalle zanzare come solitamente si fa in estate, magari con un'attenzione in più di ricordarvelo". A parlare il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma Antonio Magi, che rassicura chi ha programmato vacanze sul litorale pontino nelle prossime settimane. Albergo e casa vacanze prenotati, c'è anche chi si è già riservato stabilimenti balneari e ristoranti, ma nutre qualche dubbio a partire per i casi di virus West Nile, del Nilo Occidentale, trasmesso all'uomo tramite Culex pipiens, la zanzara comune. Un po' è il timore di complicazioni – possibili in caso di persone anziane e con patologie concomitanti – dall'altra di avere limitazioni durante le ferie, con eventuali provvedimenti da parte della Regione e dei Comuni del posto.

Magi rassicura sul fatto che non c'è da preoccuparsi né da fare allarmismi: "Nella maggior parte dei casi il virus di West Nile è asintomatico. I sintomi quando si presentano sono di solito lievi e simili all'influenza. Solo in alcuni casi come in presenza di anziani o pazienti fragili la sindrome febbrile acuta può evolvere verso un'infezione neurologica invasiva, come meningoencefalite o paralisi flaccida". I Comuni hanno svolto e svolgeranno interventi di bonifica e disinfestazione a tappeto, com'è accaduto a Fondi. Andare in vacanza sul litorale della provincia di Latina è sicuro: "Partite sereni – spiega Magi – usate spray repellenti contro le zanzare, tenete abbassate le zanzariere in casa, evitate di stanziare nei pressi dei canali e di usare i sottovasi".

Oggi 290 medici hanno partecipato a un incontro specifico organizzato dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani IRCCS in collaborazione con l'Asl Latina e la Regione Lazio per confrontarsi sulle raccomandazioni regionali e la loro applicazione. La riunione ha visto un particolare coinvolgimento dei medici di medicina generale della provincia di Latina, la Rete regionale di malattie infettive, i medici dei Pronti Soccorso e la rete Servizi Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della Regione Lazio, con un'intensificazione della formazione del personale sanitario.

Finora nel Lazio a presentare sintomi seri del virus West Nile sono state persone anziane e con patologie concomitanti. Come nel caso della donna di ottantadue anni originaria di Nerola, che si è sentita male a Fondi ed è morta. Oggi la Regione Lazio ha comunicato due nuovi casi registrati sempre all'interno della Asl di Latina e confermati dalle analisi dello Spallanzani: un uomo di settantuno anni, già dimesso, e una donna di settantasei anni, che presenta comorbidità e si trova ricoverata in reparto ordinario. Il totale dei contagi di West Nile finora registrato in provincia di Latina è di nove. Degli altri otto casi, un paziente è attualmente ricoverato in terapia intensiva, quattro ricoverati in reparti ordinari, due sono stati dimessi dall'ospedale, mentre uno è seguito con cure domiciliari.