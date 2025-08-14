Febbre del Nilo, muore 87enne allo Spallanzani di Roma: è la decima vittima nel Lazio
È morto questa notta, fra mercoledì 13 e giovedì 14 agosto, all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma un uomo di 87 anni, residente a Velletri, contagiato dal virus West Nile. Si tratta della decima vittima nel Lazio.
L'ottantasettenne, con patologie concomitanti, è stato ricoverato lo scorso 4 agosto all'ospedale civile Paolo Colombo di Velletri ed è stato trasferito sei giorni dopo a Roma. A renderlo noto è stata la Regione Lazio con un avviso in cui tiene traccia dei nuovi casi di Febbre del Nilo aggiornati lo scorso 11 agosto. Sono 17 i nuovi pazienti di West Nile: 12 di questi con febbre, 4 con sindrome neurologica e un donatore asintomatico individuato grazie alle attività di screening del Centro regionale sangue, a dimostrazione della sicurezza garantita dal sistema trasfusionale regionale).
Articolo in aggiornamento