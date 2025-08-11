Febbre del Nilo a Roma e nel Lazio: muore 85enne a Latina, è la nona vittima nella regione per West Nile

Zanzara comune (Immagine di repertorio IStock)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Virus West Nile in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Regione Lazio conta la nona vittima a causa del virus West Nile. Si tratta di un ottantacinquenne che è morto stamattina all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L'uomo, originario di Cori, aveva già patologie concomitanti. Era stato ricoverato nella struttura il 2 agosto scorso e si trovava in condizioni già piuttosto critiche.

Si tratta del nono decesso per West Nile all'interno della Regione Lazio: l'ottava vittima ha perso la vita ieri. Si tratta di un uomo di 80 anni di Aprilia. Punto dalla zanzara, era affetto da diverse patologie e anche lui era ricoverato da tre settimane all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. È morto nel reparto Rianimazione dell'ospedale pontino.

Il virus West Nile a Roma e nel Lazio: la provincia più colpita è Latina

Nei giorni scorsi è arrivata la notizia del primo contagio a Roma. Si tratta di una donna di 77 anni che è stata punta all'Infernetto, verso il litorale romano della capitale. Una volta appreso del nuovo contagio, le misure di contenimento già attive in vari comuni pontini si sono estese anche alla capitale: oltre alla Asl di Latina, Frosinone e Roma 6, anche alla Azienda sanitaria locale Roma 3. Dopo i primi due casi riscontrati nel capoluogo pontino, a meno di un mese dalla scoperta dei primi due pazienti, i casi sono aumentati fino a superare i 106.

Come proteggersi dal virus: le misure di contenimento della Regione Lazio

L'invito da parte degli operatori sanitari è sempre il medesimo: mantenere la calma e mettere in atto le misure che possono aiutarci a proteggerci dalle punture, evitando che si formino zone acquitrinose e proteggendo la propria pelle con spary repellente per le zanzare. Invece, come riportato in una delle ultime note inviate dalla Regione Lazio, le misure di contenimento da seguire nelle varie Asl sono: