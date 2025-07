Terribile schianto sulla Cristoforo Colombo a Roma fra ambulanza e due auto: feriti e strada chiusa

Immagine di repertorio (Fonte Getty Images)

Terribile incidente a Roma, lungo la via Cristoforo Colombo, nel quadrante sud ovest della capitale nel corso della prima serata di oggi, venerdì 18 luglio 2025. Un'ambulanza si è schiantata contro due auto. Una delle macchine è volata sulla corsia opposta e si è ribaltata, colpendo la seconda vettura. Sul posto, per accertare la dinamica dell'incidente e per trasportare le persone ferite in ospedale, sono arrivati i soccorsi.

La dinamica dell'incidente sulla Cristoforo Colombo

I fatti come anticipato risalgono alla prima serata di oggi, venerdì 18 luglio 2025, poco dopo le ore 20 e sono avvenuti lungo la via Cristoforo Colombo a Roma. Un'ambulanza che, dalle prime informazioni, sembra si trovasse a viaggiare con un paziente verso il pronto soccorso, si è scontrata con due auto. Secondo quanto emerso fino ad ora, il primo impatto con una vettura avrebbe provocato il successivo con la seconda, ma è ancora troppo presto per dire con certezza cosa è accaduto.

Ciò che è certo è che dopo lo schianto l'ambulanza e le auto sono rimaste visibilmente danneggiate. Una delle macchine è stata ribaltata nello scontro.

L'arrivo dei soccorsi: chiuso tratto della Cristoforo Colombo

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i caschi bianchi dell'VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza nel minor tempo possibile le persone coinvolte e che hanno prontamente chiuso il tratto di strada per permettere l'avvio della fase dei rilievi sull'incidente e l'arrivo dei soccorsi.

Con gli agenti della polizia Locale, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno preso in carico le persone ferite, sembra che si tratti di due persone trasferite al pronto soccorso in codice giallo. Trasferito d'urgenza in ospedale anche la persona che si trovava all'interno dell'ambulanza diretta al pronto soccorso prima dello schianto. Non dovrebbero trovarsi in condizioni critiche, fortunatamente.