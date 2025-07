Febbre del Nilo a Roma e nel Lazio: come sta il 31enne ricoverato allo Spallanzani e quanti sono i contagi

Zanzara comune, Culex pipiens

Il focolaio di febbre del Nilo Occidentale si allarga nella regione Lazio. Dieci giorni fa sono stati riscontrati i primi due casi. Oggi, dopo aver appurato la positività al virus West Nile di altre sette persone presso il Laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, i casi salgono a 28, di cui 26 a Latina e due a Roma. Nella capitale nei giorni scorsi, proprio allo Spallanzani, è stato ricoverato un giovane di 31 anni. Come precisato dalla struttura sanitaria, si trova in reparto ordinario.

Come sta il 31enne ricoverato per virus del Nilo Occidentale

Sarebbe in leggero miglioramento il paziente di 31 anni ricoverato allo Spallanzani nei giorni scorsi, in un reparto ordinario della struttura. Il ragazzo, che è stato ricoverato dopo una complicanza neurologica grave associata al virus, vive ad Aprilia, ma lavora a Cisterna di Latina e non è escluso che possa essere stato punto mentre si trovava sul posto di lavoro.

Una volta appreso dell'accaduto, il Comune di Aprilia ha emesso un'ordinanza con cui impone la manutenzione e la pulizia delle aree verdi, l'eliminazione di ristagni d'acqua e la verifica dell'efficienza di grondaie e impianti di raccolta delle acque meteoriche, in accordo con l'attività di sorveglianza e prevenzione organizzata dalla Asl di riferimento, quella di Latina. A questo piano si aggiunge anche una disinfestazione straordinaria nella notte del prossimo 28 luglio.

Contagi del Lazio: la situazione, ma senza allarmismi

Come anticipato in apertura di articolo, i casi nella regione Lazio sono passati, negli ultimi 10 giorni, da due a 28. Di questi, 11 pazienti sono attualmente ricoverati in reparti ordinari per altre patologie; 3 sono stati dimessi; 11 sono in cura presso il proprio domicilio; 2 pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva. La settimana scorsa si è registrato il primo e unico decesso nella regione, a Fondi, con la morte di una donna di 82 anni.

Cosa fare se si ha in programma vacanze a Latina

La provincia pontina, grazie al mare limpido e alle spiagge selvagge, è fra le mete preferite in estate, soprattutto per i romani e chi vive nella regione Lazio. Intervistato da Fanpage.it, il presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, il professor Antonio Magi, ha spiegato cosa fare in caso di partenze imminenti in provincia di Latina.

"Nella maggior parte dei casi il virus di West Nile è asintomatico – rassicura Magi – I sintomi quando si presentano sono di solito lievi e simili all'influenza. Solo in casi particolari, se si tratta di persone anziane o pazienti fragili la sindrome febbrile acuta può evolvere verso un'infezione neurologica invasiva".

E, naturalmente, conforta i turisti prossimi alla partenza: "L'importante è proteggersi dalle zanzare: usate spray repellenti, tenete abbassate le zanzariere in casa, evitate di stanziare nei pressi dei canali e di usare i sottovasi".