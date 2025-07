Incidente sull’autostrada A1 tra due auto: due feriti estratti dalle lamiere

Due incidenti verso l’ora di pranzo in provincia di Roma: a Palestrina due auto si sono scontrate sull’Autostrada A1 con due feriti in codice giallo. In via Aurelia a Ladispoli altre due macchine si sono urtate, una persona è stata estratta dalle lamiere e soccorsa in codice rosso.

Le due auto che si sono scontrate a Palestrina

Un incidente è avvenuto sull’Autostrada del Sole A1 nel Comune di Palestrina, in provincia di Roma. Il sinistro si è verificato verso l'ora di pranzo di oggi, lunedì 21 luglio. Due le persone coinvolte, che hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Soccorse e trasportate in ospedale, fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi e non rischiano di morire. A scontrarsi sono state due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente era poco prima delle ore 13. Le due macchine stavano percorrendo l’Autostrada del Sole A1 quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento si sono scontrate mentre si trovavano all'altezza del chilometro 577. La scena è avvenuta davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento dei soccorsi per due veicoli coinvolti in un sinistro. Nel frattempo si sono fermati, in attesa dell'arrivo dei sanitari.

Due feriti estratti dalle lamiere e soccorsi in codice giallo

Ricevuta la segnalazione sul luogo dell'incidente sono giunti i vigili del fuoco, con la squadra di Colleferro 16/A, che hanno dato il via alle operazioni. I pompieri hanno estratto i feriti dalle lamiere dei due veicoli e li hanno consegnati agli operatori sanitari, pronti per il trasporto in ospedale in codice giallo.

Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi di rito gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'acacduto. I poliziotti si sono anche occupati di gestire la viabilità, il tratto autostradale interessato dall'incidente è stato chiuso per circa venti minuti. Terminate le verifiche, rimossi i veicoli incidentati e messa in sicurezza la carreggiata è stato riaperto e la circolazione è tornata alla normalità, senza particolari ripercussioni.

Incidente tra due auto sull'Aurelia: un ferito in codice rosso

Un altro incidente è avvenuto in provincia di Roma verso l'ora di pranzo di oggi, stavolta lungo via Aurelia, nel Comune di Ladispoli. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco, per estrarre una persona rimasta gravemente ferita e poi trasportata in ospedale in codice rosso. A scontrarsi poco prima delle 13.30 sono state due auto all'altezza del chilometro 34.100. Presenti sul posto la squadra Cerveteri 26/A e gli agenti della polizia Stradale per i rilievi di rito.