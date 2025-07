Incidente sulla Collatina tra due auto, Emanuela Palazzi muore in ospedale dopo 5 giorni di agonia

video suggerito

Alessia Rabbai

Si chiamava Emanuela Palazzi la cinquantaduenne morta a seguito di un incidente stradale in via Collatina a Roma. Il sinsitro risale a martedì primo luglio scorso ed è avvenuto in zona Ponte Di Nona. Soccorsa e trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, è deceduta dopo cinque giorni d'agonia domenica scorsa 6 luglio. A rimanere coinvolte nell'incidente sono state due auto, che si sono scontrate tra loro. Oltre alla vittima sono rimaste ferite cinque persone. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

La notizia della scomparsa improvvisa di Emanuela si è diffusa nelle ore successive. Amici, parenti e conoscenti si sono stretti con cordoglio intorno alla famiglia. Tanti i messaggi di stima e affetto. Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente in cui ha perso la vita Emanuela Palazzi era a bordo di una Smart guidata da un uomo di cinquantacinque anni, e stava percorrendo via Collatina. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrata con un'altra macchina, una Toyota Yaris. Al volante c'era un diciottenne. Nell'impatto sono rimaste ferite sei persone. Ad avere la peggio è stata Emanuela.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per varie persone rimaste ferite in un incidente stradale sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Le ambulanze hanno preso in carico i feriti e li hanno trasportati in vari ospedali della Capitale. Emanuela gravissima, è stata trasferita in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, dove ha lottato tra la vita e la morte per cinque giorni, da martedì a domenica. Si è spenta due giorni fa per le gravissime ferite riportate.

Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e ascoltato alcune persone per ricostruire la dinamica esatta dell'acacduto. I vigili urbani verificheranno eventuali responsabilità da parte dei due automobilisti.