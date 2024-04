video suggerito

Incidente sull’A1, scontro tra camion e auto: morta una 21enne, chiuso tratto di autostrada Grave incidente nel pomeriggio di oggi sull’A1, nel tratto tra Anagni e Ferentino. Per cause ancora da accertare, un camion e una macchina si sono scontrati. Morta una 21enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

I mezzi coinvolti nello schianto sull'A1

Grave incidente sull'Autostrada del Sole, oggi, martedì 16 aprile, poco prima delle 17. Per cause ancora da accertare, è stato chiuso il tratto tra i caselli di Ferentino e Anagni a causa di un sinistro avvenuto nei pressi del casello di Ferentino. Cosa sia successo, non è ancora chiaro: le uniche informazioni disponibili al momento, sono che si è trattato di un sinistro molto grave, che sta tenendo impegnati i soccorritori su più fronti. A scontrarsi, sarebbero state una macchina e un camion: una giovane di 21 anni residente a Roma, e che si trovava sull'auto, è morta in seguito allo schianto. L'impatto sarebbe avvenuto sulla corsia nord.

Sono cinque i chilometri di coda che si sono formati sull'autostrada. Il traffico è stato deviato sulla Casilina e sulla Morolense fino ad Anagni, mentre per chi proviene da Sud, è consigliato di uscire dall'autostrada al casello di Frosinone.

Sul posto è atterrata un'eliambulanza per le altre persone rimaste ferite nel sinistro. I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale, mentre sul luogo stanno operando anche i Vigili del Fuoco e il personale della società Autostrade.

Come abbiano fatto i due veicoli a scontrarsi è al momento ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Per la giovane di 21 anni morta nell'impatto non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno fatto di tutto per stabilizzarla e rianimarla, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate agli operatori sanitari. Poco dopo, il decesso, avvenuto a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Come da prassi, i mezzi saranno sequestrati.