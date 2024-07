video suggerito

Gravissima dopo un incidente tra il suo scooter e un furgone, Simona muore dopo 5 settimane d’agonia Simona Piergiovanni è morta all’ospedale San Camillo dopo cinque settimane di agonia, rimasta gravemente ferita in un incidente tra il suo scooter ed un furgone. Ad annunciare la sua scomaparsa il marito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Non ce l'ha fatta Simona Piergiovanni, la cinquantenne rimasta gravemente ferita nell'incidente stradale tra l’incrocio tra via Alberese e vicolo Papa di Leone nel Municicpio XI di Roma il 7 giugno scorso. Ha lottato per settimane tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale San Camillo, dopo essere arrivata in codice rosso in condizioni disperate. Troppo gravi i traumi e le ferite riportate, i tentativi dei medici di salvarle la vita non sono purtroppo serviti. È morta ieri, domenica 14 luglio, nelle scorse ore amici e conoscenti hanno appreso la drammatica notizia e si sono stretti intorno alla famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per darle l'ultimo saluto. Tanti i messaggi arrivati da parte di chi la consoceva e le voleva bene, in molti la ricordano con stima e affetto.

L'annuncio del marito: "La mia Simona ha smesso di combattere"

Ad annunciare la drammatica scomparsa di Simona è stato suo marito, che si è servito dei social network per farlo sapere a quante più persone possibili: "Questo è il mezzo che conosco per raggiungere contemporaneamente più persone – scrive Giorgio David Sodani – scusatemi in anticipo. Purtroppo devo dare il triste annuncio che la mia Simona ha smesso di combattere la sera del 14 luglio 2024, dopo una mattinata che sembrava in ripresa e dopo cinque settimane di agonia per quel maledetto incidente stradale in motorino del 7 giugno. Mi lascia solo con nostro figlio Alessio…sarà dura! Non mi contattate, lasciatemi solo nel mio dolore…e soprattutto in quello di Alessio".

L'incidente in cui è morta Simona Piergiovanni

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente stradale a seguito del quale è rimasta gravemente ferita e ha perso la vita dopo alcune settimane, Simona era alla guida del suo scooter e stava percorrendo la strada nei pressi di via Isacco Newton quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrata con un furgone Iveco. Un impatto violento, a seguito del quale la cinquantenne è stata sbalzata dalla sella ed è finita rovinosamente sull'asfalto. Poi la corsa a sirene spiegate in ambulanza all'ospedale, la battaglia con la morte e il decesso.