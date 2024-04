Terribile incidente sull’Autostrada A1, scontro tra autrotreni: morto un uomo, 18km di coda

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Grave incidente stradale oggi, venerdì 19 aprile, verso le 14.30 sull'Autostrada A1 tra i caselli di San Vittore, provincia di Frosinone, e Caianello, provincia di Caserta, al chilometro 700 in direzione Napoli. Il bilancio è di un morto e un ferito.

Stando a quanto si apprende, si sono scontrati autotreni per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, una del distaccamento di Teano, comando di Caserta, e una del distaccamento di Cassino, comando di Frosinone. I pompieri hanno dovuto lavorare non poco per soccorrere e mettere in salvo le persone che si trovavano a bordo dei veicoli. Con l'ausilio dell'attrezzatura da taglio, i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre un uomo dall'abitacolo del suo veicolo, ma l'autista è morto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro. Stando a quanto si apprende, un'altra persona è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata d'urgenza in ospedale.

Sul posto, per le operazioni di soccorso, sono intervenute anche due autogrù, una del Comando di Caserta e una del Comando di Frosinone. Il traffico sull'autostrada è ancora bloccato per consentire gli accertamenti della polizia stradale e per consentire i rilievi del caso. Come accennato, la dinamica è ancora tutta da ricostruire.

Si registrano 18km di coda verso Napoli

Stando a quanto si apprende, si registrano 18km di coda verso Napoli a causa dell'incidente. Autostrade informa in una nota che "è stata resa disponibile al traffico una seconda corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Agli utenti in viaggio verso Napoli, si consiglia di uscire a Cassino e rientrare a Caianello dopo aver percorso la viabilità ordinaria".