Terribile incidente sulla Casilina, auto investe un pedone: soccorso in codice rosso, è grave Investito da un’automobile mentre rientra a casa dopo la spesa: grave un uomo, si trova in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Era uscito a fare la spesa in mattinata, quando è stato investito. È successo nel Frusinate, nel tratto della Casilina sud in zona Cassino, verso le ore 11 di oggi, mercoledì 24 luglio 2024. L'uomo investito è stato immediatamente soccorso, ma si trova ancora in condizioni molto gravi.

L'incidente lungo la via Casilina

Stava rientrando a casa dopo essere uscito a fare la spesa, quando è stato investito da un'automobile che stava viaggiando sulla Casilina sud. Il terribile incidente è avvenuto nel tratto che collega il comune di Cassino a Cervaro, nei territori in provincia di Frosinone, nella parte meridionale della regione Lazio.

Non appena residenti e passanti si sono accorti di quanto accaduto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Alla guida del veicolo un uomo di 66 anni che ha fatto di tutto per evitare il pedone, senza alcun risultato. Sul luogo dello schianto fra l'automobile e il pedone, un uomo di 70 anni, sono subito arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile di Cassino per i rilievi del caso e gli operatori del pronto soccorso sanitario. I militari hanno provveduto a bloccare la strada, si sono occupati della gestione della viabilità. Nel frattempo il traffico è andato in tilt.

Come sta l'uomo investito

Non appena arrivati sul luogo del sinistro, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 si sono precipitati sull'uomo investito. Lo hanno preso in cura e trasportato in ambulanza. Il settantennee è stato trasferito d'urgenza in pronto soccorso, all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Si trova in condizioni ancora molto gravi, in prognosi riservata.