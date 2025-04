Incidente a Ceccano tra auto e moto: grave il giovane motociclista soccorso in codice rosso

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Incidente stradale in via Gaeta nel Comune di Ceccano, in provincia di Frosinone. Ad avere la peggio è stato un giovane motociclista, che a seguito del sinistro ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche urgenti. Soccorso con l'ambulanza, è stato trasportato in ospedale in codice rosso per le cure del caso.

Lo scontro tra auto e moto

Secondo le informazioni apprese al momento del sinistro l'auto, una Mercedes, e la moto stavano percorrendo via Gaeta quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate. Al volante della macchina c'era un donna, mentre alla guida del veicolo a due ruote un ragazzo.

L'incidente si è verificato davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente dei soccorritori. Sul luogo del sinistro sono giunti diversi mezzi di soccorso. Date le condizioni di salute del motociclista, che sono aprse fin da subito gravi, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, che è atterrata non molto distante dal luogo dell'incidente, ma all fine non è servita.

Il motociclista soccorso in codice rosso

Il giovane è stato preso in carico dai sanitari e trasportato in codice rosso all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Fortunatamente da quanto si apprende il paziente nonostante sia grave, non sarebbe in pericolo di vita. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi di rito, ascoltato alcune persone e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Al vaglio eventuali responsabilità da parte dei due conducenti.