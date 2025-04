video suggerito

Incidente a Cervaro, bimbo accende la moto del papà e lo investe: è grave Le condizioni del padre del piccolo, un uomo di 49 anni, sono gravi. È stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Pertini di Roma. Illeso il bambino.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente a Cervaro, provincia di Frosinone. Un bimbo avvia la moto da cross del padre e lo investe. Stando a quanto si apprende, il piccolo, forse per gioco o per imitare il papà, ha messo in moto per sbaglio il mezzo che, con la marcia inserita, è balzato in avanti e ha investito in pieno il genitore.

Gravi le condizioni del papà del piccolo

Le condizioni di quest'ultimo, un uomo di 49 anni, sono gravi. Soccorso dagli uomini del 118, è stato immediatamente accompagnato in codice rosso all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. I medici, tuttavia, hanno disposto subito un trasferimento urgente al pronto soccorso del policlinico Sandro Pertini di Roma. Il bambino, invece, fortunatamente è rimasto illeso.

Le condizioni del papà vengono ferite serie ma stabili.

Indagini in corso sull'incidente

Sulla vicenda stanno lavorando le forze dell'ordine. Non sembrano esserci dubbi sulla dinamica dell'incidente: il bimbo ha azionato per sbaglio la moto e ha investito il papà.