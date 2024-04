video suggerito

Incidente in via di Boccea, moto con due giovani si schianta: morto un 21enne, illeso il coetaneo Tragedia sulla strada in via di Boccea, dove un 21enne è morto stamattina presto in un incidente in moto. Il coetaneo che viaggiava con lui è rimasto illeso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di ventuno anni è morto in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto in via di Boccea a Roma la mattina presto di oggi, domenica 28 aprile. Secondo le informazioni apprese si tratta di un incidente autonomo, che ha visto coinvolta una moto, con a bordo due ventunenni. Uno appunto è morto, mentre l'altro è rimasto illeso.

Era poco prima delle 4.30 quando i due ragazzi erano a bordo di una moto, una Zontes zt 125, e stavano percorrendo via di Boccea, all'altezza di via di Torrevecchia, nel quadrante Nord Ovest della Capitale. Improvvisamente il giovane che la stava guidando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo, ha sbandato e si è schiantato. Uno dei due ventunenni, sbalzato dalla sella, è morto, praticamente sul colpo. L'altro invece non ha riportato ferite gravi e sta bene.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento per un giovane rimasto coinvolto in un incidente in moto, le cui condizioni di salute parevano critiche, sul posto è giunto il personale sanitario a sirene spiegate. I paramedici hanno tentato a lungo di rianimare il ragazzo, purtroppo senza esito. Non è stato possibile per lui fare altro che constarne il decesso, a causa delle gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo.

I sanitari si sono poi accertati che l'altro giovane stesse bene e non avesse bisogno del trasporto in ospedale. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Prati, che hanno svolto i rilievi di rito e indagano per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Da capire quale dei due giovani fosse alla guida.