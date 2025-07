video suggerito

Tragico incidente a Velletri, moto si schianta contro un'auto: morto Stefano Mosconi, aveva 34 anni Terribile schianto a Velletri, sui Castelli Romani, verso le 2 della notte scorsa. Una moto si schianta contro una macchina, morto il centauro in sella. Si chiamava Stefano Mosconi e aveva 34 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Terribile schianto nella notte appena trascorsa, fra la giornata di lunedì 30 giugno e martedì primo luglio, a Velletri, sui Castelli Romani, dove si è verificato un grave incidente fra una moto e un'automobile. Ad avere la peggio l'uomo che si trovava in sella al veicolo a due ruote, finito dentro un bosco dopo il violento impatto. Per lui l'arrivo e l'impegno dei soccorsi si è rivelato vano: il centauro è morto sul colpo. Si chiamava Stefano Mosconi ed aveva 34 anni.

La dinamica dell'incidente a Velletri

I fatti, come anticipato, risalgono alla notte appena trascorsa, fra la giornata di lunedì 30 giugno e quella di martedì primo luglio 2025 e sono avvenuti poco prima delle 2 di notte. Due veicoli si sono scontrati mentre stavano attraversando via dei Pratoni del Vivaro, nel comune di Velletri, al chilometro 1200, sui Castelli Romani. I due mezzi arrivavano da due direzioni diversi e hanno avuto un forte impatto frontale. Si tratta di una moto Honda e di una Ford Fiesta. Secondo i primi riscontri, la moto avrebbe perso il controllo e sarebbe finita per invadere la corsia opposta. Ad avere la peggio l'uomo in sella alla moto, il trentaquattrenne romano Stefano Mosconi. Al volante della macchina, una Ford Fiesta, invece, un ragazzo di 20 anni.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto, non appena scattato l'allarme sono arrivati i soccorsi. Sono intervenuti, in particolare, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Velletri per svolgere i rilievi relativi all'incidente. Oltre a loro anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 con alcune ambulanze. I soccorritori si sono precipitati verso le persone coinvolte nell'incidente.

Il ragazzo che si trovava alla guida della Fiat Panda è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dei Castelli di Ariccia. Fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita. Per il trentaquattrenne, invece, non c'è stato niente da fare. Gli operatori hanno prelevato la salma del trentaquattrenne e l'hanno trasportata all'istituto di medicina legale di Tor Vergata, dove verrà svolta l'autopsia, come disposto dal magistrato di turno della Procura di Velletri.

Chi era il centauro morto nell'incidente a Velletri

Si chiamava Stefano Mosconi e aveva 34 anni il centauro morto nel tragico incidente di Velletri questa notte. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia dal magistrato d turno della Procura di Velletri, che si svolgerà a Tor Vergata. Dopo il violentissimo impatto la moto è finita in un bosco al lato della strada, in una scarpata, dove è stata recuperata soltanto grazie all'intervento di alcuni mezzi speciali nel corso della prima mattna.