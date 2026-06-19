Frosinone, bacia in bocca una 13enne mentre sceglie le caramelle al supermercato: 67enne arrestato

Si trova ai domiciliari un 67enne arrestato per molestie su una 13enne. L’avrebbe importunata più volte, fino ad afferrarla per un braccio e baciarla al supermercato di Frosinone.

Immagine di repertorio

Avrebbe molestato una ragazzina di tredici anni, arrivando a baciarla in bocca al supermercato a Frosinone. Per questo motivo gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di sessantasette anni. Il giudice delle indagini preliminari ne ha convalidato l'arresto, disponendo per lui i domiciliari.

A far scattare le indagini è stata la denuncia dei genitori della tredicenne, che si sono rivolti al Commissariato. Secondo quanto ricostruito le molestie sarebbero cominciate dallo scorso marzo e sarebbero andate avanti per alcune settimane. Il sessantasettenne avrebbe molestato la ragazzina, affacciandosi al balcone di casa. Quando passava, le gridava: "Amore mio". A volte capitava che i due si incrociassero in un supermercato di Frosinone. Capitava infatti la mattina che la giovane si fermava ad acquistare la merenda, prima di andare a scuola.

L'uomo la importunava, un comportamento che le ha procurato uno stato di ansia e sfinimento. Una volta la ragazza è stata costretta a chiedere aiuto ai dipendenti del supermercato, perché l'uomo non la lasciava in pace. L'episodio che gli è costato l'arresto è stato quando l'ha afferrata per un braccio e l'ha baciata in bocca, mentre era intenta a scegliere le caramelle. L'adolescente ha cominciato anche ad avere gli incubi di notte ed è stata costretta a cambiare le sue abitudini di vita per non incontrarlo, come ad esempio, fare un tragitto, che evitasse la sua abitazione e i luoghi da lui frequentati.

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La ragazza ha raccontato tutto ai genitori, che hanno sporto denuncia. I poliziotti hanno raccolto le informazioni utili e avviato l'informativa in Procura. Ad incastrare l'uomo oltre alle testimonianze sono state anche le telecamere di sorveglianza. Gli agenti hanno arestato l'uomo il 18 maggio scorso e dopo la convalida si trova ai domiciliari.