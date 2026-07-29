Accoltellato alle spalle mentre aspetta la famiglia fuori da un negozio a Guidonia: arrestato un 43enne

Un uomo è stato colpito alla schiena il 9 luglio a Villalba di Guidonia mentre aspettava moglie e figli. Il sospettato, un 43enne, è stato arrestato alla Rustica a Roma.

Immagine di repertorio

Stava aspettando la moglie e i due figli fuori da un negozio quando un uomo gli si sarebbe avvicinato alle spalle e lo avrebbe colpito con un coltello alla schiena, senza un motivo apparente. L’aggressione è avvenuta la sera del 9 luglio a Villalba di Guidonia. La vittima, originaria di Tivoli, è stata operata d’urgenza ed è riuscita a superare la fase più critica. Per il ferimento la polizia ha arrestato un uomo di 43 anni, accusato di tentato omicidio aggravato dai futili motivi.

Ferito alla schiena mentre i familiari erano in un negozio

Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile di Roma, l’uomo si trovava all’esterno dell’attività commerciale mentre la famiglia stava finendo di fare acquisti. In quel momento sarebbe stato raggiunto da dietro e colpito con un fendente alla schiena.

È stata la moglie a chiamare il numero unico per le emergenze 118. I soccorsi hanno trasportato il ferito al pronto soccorso, dove i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, ma l’uomo è riuscito a superare il momento di maggiore pericolo.

Arrestato un 43enne: bloccato alla Rustica

Le indagini sono partite dalle immagini delle telecamere della zona e dalle testimonianze raccolte subito dopo l’aggressione. Alcuni fotogrammi avrebbero ripreso il momento in cui il 43enne, di nazionalità tunisina. estrae il coltello e colpisce la vittima alla schiena.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura di Tivoli ha chiesto una misura cautelare. Il giudice per le indagini preliminari ha quindi disposto il carcere per l’uomo. Il 43enne è stato rintracciato dagli investigatori nella zona della Rustica, nella periferia est di Roma. Secondo quanto riferito dalla polizia, avrebbe provato ancora una volta a fuggire prima di essere bloccato.