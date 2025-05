Figlio del pusher rapito a Ponte Milvio: ex calciatore della Roma Primavera condannato a 16 anni

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Diaby Aboudramane, il ragazzo che la notte del 23 dicembre ha sequestro Danilo Valeri per un debito di droga, è stato condannato a sedici anni e otto mesi di reclusione. Il suo compare, Osvaldo Gonzalez, che anche lui ha preso parte al rapimento, ha invece ricevuto una pena a sei anni e otto mesi di carcere. Adoudramane è un'ex promessa del calcio, tanto da giocare nella Roma Primavera: cosa sia successo e perché dalla carriera sportiva sia passato a quella criminale, al momento rimane un mistero.

La sua avvocata, Eleonora Nicla Moiraghi, ha annunciato il ricorso in appello. "Al di là della criticabile decisione di affermare la penale responsabilità, in assenza di prova certa o anche solo sufficiente, la pena è palesemente squilibrata rispetto al riconoscimento dell’ipotesi lieve di reato – ha dichiarato la legale a la Repubblica -. Confidiamo nell’intervento della Corte di Assise di Appello".

Il rapimento di Danilo Valeri, figlio del ‘Sorcio' di San Basilio, l'ultimo a resistere con la piazza di spaccio nel quartiere (tutte le altre si sono spostate su Telegram), è avvenuto per questioni legate alla droga. Lui non parlerà mai: dirà agli inquirenti che si è svegliato in un taxi senza soldi e senza portafoglio, ma è chiaro che si è trattato di una bugia. Nel mondo criminale, dove se parli sei considerato un infame, ed è meglio per la propria incolumità tenere la bocca cucita, né Danilo né Maurizio Valeri hanno detto nulla. Non faranno mai parola di un riscatto pagato, né diranno chi è stato a rapire il ragazzo. Le indagini dei carabinieri però vanno avanti: ci sono le telecamere che hanno ripreso la scena, dove si vede Danilo Valeri uscire da Moku Sushi e venire agguantato da Diaby, che gli mette un braccio intorno al collo e lo fa salire in macchina. Dopo alcuni mesi l'arresto: ora una pesantissima condanna a oltre sedici anni di carcere.