L'ex calciatore della Roma Primavera Aboudramane Diaby arrestato per aver sequestrato Danilo Valeri

A cura di Enrico Tata

Due ragazzi, tra cui l'ex calciatore della Roma Primavera Aboudramane Diaby, sono stati arrestati con l'accusa di aver rapito a Ponte Milvio il 20enne Danilo Valeri, figlio di un noto pregiudicato di San Basilio. L'accusa è di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i due aggredirono la vittima all'esterno di un ristorante e lo costrinsero a salire a bordo di una macchina. Lo liberarono la mattina seguente.

Come anticipato, tra i due giovani arrestati per il sequestro c'è Aboudramane Diaby, 20 anni, con un passato da calciatore professionista. Il ragazzo ha infatti giocato nella Primavera della Roma e nell'Hellas Verona. Già un anno fa, però, è stato arrestato per droga. Il 2 marzo scorso è stato trovato in possesso di 160 grammi di hashish e 2grammi di cocaina e già nel 2022 era stato fermato con due chili e mezzo di hashish.

I carabinieri fermarono l'ex Primavera della Roma mentre era a bordo di un'automobile presa a noleggio. All'interno della vettura c'erano 60mila euro in contanti, una cifra molto alta e sospetta. Per questo i militari hanno voluto approfondire e hanno deciso di perquisire l'abitazione del giovane calciatore. All'interno hanno trovato la droga.

Il ragazzo rapito, Danilo Valeri, è il figlio di Maurizio Valeri, detto ‘il sorcio', un nome molto conosciuto a San Basilio. Valeri gestisce infatti due piazze di spaccio in quel quartiere e nel tempo si è fatto diversi nemici tra la malavita organizzata di Roma. Il sequestro del giovane è avvenuto all'esterno del ristorante Moku Sushi di Tor Di Quinto, sotto gli occhi di diversi testimoni. Dopo mesi di indagini le forze dell'ordine ha scoperto l'identità dei responsabili: ma per conto di chi hanno agito? E perché hanno sequestrato Danilo Valeri? Con che scopo? Per il momento, su questo, non c'è alcuna certezza.