Danilo Valeri è stato ritrovato: il 20enne sta bene ed è con la Polizia È stato ritrovato, sta bene ed è negli uffici di Polizia Danilo Valeri. Il 20enne era scomparso da stanotte e subito è stata diffusa la notizia di un rapimento.

A cura di Alessia Rabbai

Danilo Valeri è stato ritrovato e sta bene. A comunicarlo è la Questura di Roma in una nota diffusa nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre. Il ventenne è negli uffici della Squadra Mobile, le sue condizioni di salute sono buone. Le forze dell'ordine lo stavano cercando da stanotte, dopo aver trascorso la serata di giovedì 22 dicembre nel ristorante Moku Sushi in zona Tor di Quinto, vicino a Ponte Milvio. Nelle ore successive del giovane se ne sono perse le tracce e, per cause ancora sconosciute, non è più rientrato a casa. Sulla vicienda indaga Direzione distrettuale antimafia di Roma, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è ancora chiaro cosa gli sia successo e su ciò dovranno fare chiarezza gli inquirenti nelle prossime ore. Il giovane ora avrà modo di parlare con gli agenti. Danilo è figlio di Maurizio Valerio detto ‘Il Sorcio', un nome già conosciuto alle forze dell'ordine.

L'ipotesi della vendetta per spaccio di droga

Nelle ore successive alla scomparsa di Danilo si è diffusa la notizia che era stato rapito. Che a prenderlo e portarlo via fosse stato un gruppo formato da sei o sette persone e che il movente si sarebbe dovuto ricondurre ad una vendetta per spaccio di droga nelle piazze romane. Ignoti che lo avrebbero fatto sparire per poi dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. Sul caso della scomparsa di Valeri inizialmente l'ipotesi era che fossero coinvolti i Marando di San Basilio. Ma tramite il loro legale Alessandro Bavaro che li assiste da anni questi ultimi hanno dichiarato che "non hanno nulla a che fare con il rapimento" e di essere "totalmente estranei alla vicenda". Il ventenne dopo la serata trascorsa nella zona della movida di Roma Nord non è più tornato a casa e l'ultima cella agganciata dal suo telefonino ha condotto i poliziotti proprio nei pressi del locale.