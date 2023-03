Da promessa della Roma a pusher: Diaby fermato con 60mila euro, coca e hashish Arresti domiciliari per Aboudramane Diaby, l’ex calciatore diciannovenne della Primavera della As Roma. In casa nascondeva droga.

A cura di Alessia Rabbai

Aboudramane Diaby è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed è finito ai domiciliari. Il diciannovenne, che faceva parte della Primavera della As Roma, è stato trovato in possesso di 160 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina. Il provvedimento di custodia cautelare stabilito dal giudice è scattato con la convalida dell'arresto. Non è la prima volta che il giovane viene sospreso in questioni che riguardano la droga. Già a marzo del 2022 infatti è stato trovato in possesso di due chili e mezzo di hashsish, che nascondeva in casa.

Aboudramane Diaby nascondeva droga in casa

Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine i fatti che hanno portato all'arresto e alla misura cautelare dei domiciliari per Aboudramane Diaby risalgono allo scorso lunedì 27 febbraio e sono accaduti fuori all'abitazione della promessa del calcio. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Casilina lo hanno sottoposto ad alcuni controlli, mentre stava parlando con un ragazzo di ventitré anni, che si trovava in macchina. Dalle verifiche è emerso che l'auto era presa a noleggio. Dentro c'erano 60mila euro in contanti. Una cifra molto alta, che non si è soliti portare con sé. Un dettaglio che ha insospettito i militari, i quali hanno voluto vederci chiaro. Hanno così perquisito l'abitazione di Dialy, trovando al suo interno la sostanza stupefacente. Si tratta di 160 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina. Così lo hanno arrestato. Il giudice in occasione dell'udienza di convalida ha convalidato l'arresto, mentre il giovane alla guida dell'auto a noleggio è stato denunciato.