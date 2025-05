video suggerito

Arrestato il Sorcio, padre del ragazzo rapito a Ponte Milvio: gestiva l'ultima piazza di spaccio a San Basilio Maurizio Valeri è stato arrestato questa mattina dai carabinieri. Era a capo della piazza di spaccio conosciuta come 'l'edicola', l'ultima a cielo aperto del quartiere.

A cura di Natascia Grbic

A sinistra, Danilo Valeri

È Maurizio Valeri l'uomo arrestato questa mattina dai Carabinieri della compagnia Roma Montesacro al termine di un'indagine sullo spaccio di droga nella zona di San Basilio. Il nome dell'uomo non è noto solo per il peso che ha nel mondo del narcotraffico romano, ma anche perché è il padre di Danilo Valeri, il ragazzo sequestrato da un ristorante a Ponte Milvio il 23 dicembre 2022. Secondo quanto emerso dalle indagini, il ‘Sorcio' – così veniva chiamato negli ambienti della mala romana – sarebbe stato a capo di una delle ultime piazze di spaccio a cielo aperto a San Basilio.Non perché la vendita di droga sia finita, anzi: semplicemente perché il mercato si è spostato su Telegram, con servizi di consegna a domicilio molto più comodi per i clienti.

Maurizio Valeri era stato già arrestato in passato, sempre per questioni legate allo spaccio di stupefacenti. Dopo una delle ultime operazioni antidroga, la piazza conosciuta come ‘l'edicola' era rimasta vuota. Si tratta dello spazio che si trova tra via Recanati, via Morrovalle, via Osimo e via Fabriano, un tempo sinonimo di guadagni facili per i signori della droga. Quando nessuno, per i numerosi arresti, era più in quella piazza, il Sorcio ne ha approfittato: in quelle vie ci si è piazzato lui, con ragazzini usati soprattutto come manodopera, pusher e vedette, e il figlio (non destinatario di nessuna misura cautelare) impiegato come centralinista. Le indagini dei carabinieri hanno svelato il modus operandi usato dalla banda, e nella mattinata di oggi hanno proceduto con gli arresti. Per Valeri padre, si sono quindi spalancate di nuovo le porte di Regina Coeli.

Ed è proprio per questioni legate allo spaccio che Danilo Valeri era stato oggetto di un sequestro lampo a fine dicembre del 2022. Il ragazzo era stato sequestrato con la forza da un gruppo di persone, tra cui l'ex promessa dell'As Roma Aboudramane Diaby, per il quale sono stati chiesti vent'anni di carcere. Sembra che il gruppo volesse 10mila euro dal Sorcio, e che per questo abbia rapito Valeri. Che poi, quando è stato rilasciato, ha dichiarato di non sapere nulla, per non infrangere il codice criminale che non vede di buon occhio chi parla con le forze dell'ordine.