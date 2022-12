Danilo rapito a Tor di Quinto: è il figlio di Maurizio Valeri detto ‘il sorcio’, gambizzato a maggio Danilo Valeri, il ventenne rapito questa notte a Tor di Quinto, è il figlio di Maurizio Valeri, 46enne già finito al centro delle cronache giudiziarie per vicende relative allo spaccio di droga.

A cura di Natascia Grbic

Gestisce due piazze di spaccio a San Basilio, in via Corinaldo, una delle vie dove pusher e clienti si affollano a qualsiasi ora del giorno e della notte. Maurizio Valeri, 46 anni, noto nella zona come ‘il sorcio', è un nome noto alle forze dell'ordine. Ha vari precedenti penali alle spalle soprattutto legati alla droga, ed è una delle famiglie più note nella zona di San Basilio. Negli ultimi anni, come spesso accade in questi ambienti quando ci si fa ‘un nome', ha guadagnato molti nemici: tra questi, anche i boss del clan Marando, ‘ndrina trapiantata nella capitale.

Il nome di Maurizio Valeri è finito sui giornali qualche mese fa, quando si è presentato all'ospedale Sandro Pertini con una ferita d'arma da fuoco alla gamba. Il 46enne era stato gambizzato molto probabilmente per una faida relativa al racket della droga e delle case popolari.

Il figlio di Valeri è stato rapito questa notte a Roma, nella zona di Tor di Quinto. Una vicenda dai contorni ancora poco definiti, che per adesso è ancora avvolta nel mistero. Danilo era andato al Moku Sushi, quando è stato raggiunto da alcune persone all'interno del locale che lo hanno costretto a seguirle. È stato caricato di forza in macchina e portato via: dove, ancora non si sa. Il telefono del ragazzo è stato qualche ora dopo il sequestro, l'ultima cella agganciata è quella del blitz.

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile, che hanno acquisito i filmati di videosorveglianza presenti nella zona in modo da ricostruire l'accaduto. I poliziotti hanno ascoltato la famiglia del ragazzo e i testimoni che hanno assistito alla scena: del giovane però, ancora nessuna traccia.