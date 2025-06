video suggerito

Tragedia al Lago di Bolsena, turista annega in acqua mentre fa il bagno Un turista austriaco 84enne è annegato mentre faceva il bagno nel Lago di Bolsena nel Viterbese. Inutile l'intervento dell'ambulanza.

A cura di Alessia Rabbai

Lago di Bolsena (Immagine di repertorio)

Tragedia al Lago di Bolsena nel territorio della provincia di Viterbo, dove un uomo è morto annegato, mentre faceva il bagno. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno. La vittima da quanto si apprende è un turista di origini austriache di ottantaquattro anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla dafare per salvargli la vita.

Annega nel Lago di Bolsena: ipotesi malore

Secondo quanto ricostruito l'uomo stava trascorrendo le vacanze in Italia. Al momento dell'accaduto era sulle rive del Lago di Bolsena nel Comune di Bolsena, vicino ad un campeggio e si stava concedendo qualche ora di relax all'insegna del caldo e della natura.

Ad un certo punto è entrato in acqua per un bagno refrigerante dalla calura, quando, improvvisamente, è annegato. L'ipotesi è che mentre era in acqua sia stato colto da un malore improvviso, che non gli ha purtroppo lasciato scampo. L'uomo è così scomparso sotto alla superficie.

Il turista riportato a riva è deceduto

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Per l'anziano non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Recuperato e riportato a riva, sono stati inutili i tentativi di rianimarlo.

Presenti sul luogo dell'accaduto i carabinieri di competenza territoriale, che hanno ricostruito la dinamica ascoltando alcuni testimoni. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, per eventuali esami. Il 15 giugno scorso al Lago di Vico sempre nel Viterbese un uomo di cinquantotto anni è annegato, mentre nuotava vicino allo stabilimento ‘La Bella Venere'.