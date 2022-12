Rapito un ragazzo in un locale a Ponte Milvio: caccia alla banda, del giovane nessuna traccia Sul caso indaga la polizia. Al momento le informazioni sono scarse, ma sembra che il giovane – di una nota famiglia di San Basilio – sia stato sequestrato da un gruppo di persone mentre si trovava in un locale.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo è stato rapito questa notte a Roma, in un locale di Ponte Milvio. Secondo le prime informazioni, un gruppo di persone è entrato nel bar e ha portato via di forza il giovane, del quale si sono perse le tracce. Ignoto il movente del rapimento: sembrerebbe che il ragazzo faccia parte di una nota famiglia di San Basilio, ma attualmente non vi sono ulteriori informazioni.

Sul caso indaga la polizia, che sta cercando di capire cosa è accaduto. Nonostante il locale a quell'ora fosse affollato e vi fossero diverse persone in giro, nessuno è riuscito a bloccare il commando che ha sequestrato il ragazzo. Gli investigatori stanno procedendo a 360 gradi, saranno visionate le telecamere di sorveglianza della zona e ascoltati eventuali testimoni, oltre alla famiglia del giovane, in modo da capire cos'è accaduto.

Non si esclude che il ragazzo sia stato sequestrato per una ritorsione legata al mondo dello spaccio. Sembra che la sua famiglia abbia vari precedenti per droga, e che sia conosciuta dalle forze dell'ordine proprio per questo motivo. Al vaglio quindi anche la pista di un regolamento di conti tra bande rivali, anche se non si escludono altre motivazioni.

Il telefono del ragazzo risulta spento e l'ultima posizione verificabile è quella dove si trovava al momento del blitz, avvenuto verso le due di notte. Nessuno è riuscito a fermare il gruppo – che non sembra fosse armato – che ha potuto agire indisturbato e caricare il giovane in macchina senza che nessuno glielo impedisse. Per un caso fortuito, ieri sera non c'erano pattuglie nella zona del rapimento: un altro fattore che ha permesso ai sequestratori di poter agire senza essere fermati.