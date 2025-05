San Basilio, smantellata l’ultima piazza di spaccio a cielo aperto: cinque arresti Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri a San Basilio con l’accusa di associazione a delinquere e spaccio di droga. Gestivano la piazza nota come ‘l’edicola’, una delle ultime a cielo aperto nel quartiere. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Natascia Grbic

Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Una è finita in carcere, mentre le altre quattro ai domiciliari: secondo quanto è emerso dalle indagini, avrebbero gestito una delle ultime piazze di spaccio a cielo aperto rimaste nel quartiere di San Basilio, quella nota come ‘l'edicola', dal nome appunto dell'edicola che si trova all'incrocio tra tra via Recanati, via Morrovalle, via Osimo e via Fabriano.

Le modalità con cui i ‘gestori' vendevano sostanze, in particolar modo cocaina, erano quelle ‘classiche', che si avvalevano di pusher e vedette, spesso molto giovani, che dovevano controllare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine. Si trattava per lo più di giovanissimi residenti nel quartiere, che venivano praticamente stipendiati per svolgere questo ruolo. Guadagni facili per loro, che venivano gestiti tramite un approccio piramidale da personaggi di spicco nel contesto criminale locale, che si occupavano anche di procurare la droga da vendere ai clienti.

Quella dell"edicola' era una delle ultime piazze di spaccio a cielo aperte rimaste nel quartiere di San Basilio. La vendita di sostanze, infatti, è cambiata nel corso degli anni, e sempre più si avvale di consegne a domicilio, tramite appositi ‘rider' che consegnano ai clienti quello che viene richiesto tramite messaggi su Telegram o Whatsapp. Oppure, sono i clienti stessi ad andare a casa dei pusher o in luoghi concordati, cercando di non destare sospetti per non essere fermati dalle forze dell'ordine. Nel corso delle indagini, sono state arrestate venticinque persone, mentre altre tredici sono state denunciate per detenzione e spaccio di stupefacenti, con migliaia di dosi di cocaina e hashish sequestrate.