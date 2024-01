Festa della Befana in Piazza Navona 2024: gli orari e il programma all’Epifania La Befana torna a volare sopra Piazza Navona il 6 gennaio 2024. Ecco il programma completo con il volo della Befana dalla chiesa di Sant’Agnese in Agone per la festa dell’Epifania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

La Festa della Befana 2024 a Piazza Navona ha in programma tanti eventi per trascorrere la giornata dell'Epifania. Il 6 gennaio è un momento di festa ed allegria per adulti e bambini, tra giochi, attività, giostre, mercatini di Natale, dolciumi, bancarelle con specialità enograstronimniche del territorio e spettacoli. Il tutto nella meravigliosa cornice di una delle più belle piazze del mondo.

Oltre alla festa della Befana a Piazza Navona che è la più famosa e gettonata a Roma ci sono tanti appuntamenti dal centro storico alla periferia e nei vari municipi per festeggiare la Befana che porta ai bambini la tradizionale calza con i dolci e a volte anche il carbone! Ecco il programma completo con tutte le iniziative del 6 gennaio 2024 per la festa della Befana a Piazza Navona.

Festa della Befana a Piazza Navona, gli orari e il programma per l'Epifania a Roma

Il programma della festa della Befana a Piazza Navona è ricco di appuntamenti. Sabato 6 gennaio alle ore 11 la giornata inizia con attività in lingua inglese, francese, spagnolo, lis con "Du charbon et des bonbons", il libro del Buongiorno. Alle ore 12 arriva la Befana. Ad accompagnare la vecchina sulla scopa che porta calze con i dolci verranno raccontate storie sul suo conto, per conoscerla meglio.

In programma ci sono letture e laboratori per bambini di età compresa tra i quattro e i dieci anni. Alle ore 16 si disputa un Torneo di carte da gioco "UNO". Alle ore 17 verranno lette "Storie senza carbone… storie caramellose e di dolcetti", letture e laboratori per bambini di età compresa tra i quattro e i dieci anni. E ancorab letture prima dei saluti finali, con "Io credo che la Befana di Lo Scaramazze" (Lapis Edizioni, 2003), il libro della Buonanotte.

A che ora inizia il volo della Befana dalla chiesa di Sant’Agnese in Agone

Anche per quest'anno è confermato il volo della Befana dalla chiesa di Sant'Agnese in Agone, che inizia alle ore 10.30. Un vigile del fuoco con tanto di scopa si lancerà dal campanile per una cinquantina di metri, ‘volando' con una fune sulle teste di bambini e adulti, i quali si godranno lo spettacolo con il naso all'insù. Una volta raggiunta la piazza il pompiere nelle vesti dell'amata vecchina distribuirà dolci e caramelle.