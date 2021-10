Risultati elezioni nei Municipi di Roma: ballottaggio in tutti e 15 Nei quindici municipi di Roma Capitale sarà ballottaggio. I cittadini sono chiamati alle urne nelle giornate del 17 e 18 ottobre. Ovunque dovranno scegliere tra centrodestra e centrosinistra. Il Movimento 5 Stelle è stato spazzato via in questo primo turno. Si gioca il secondo posto soltanto nel VI Municipio, dove è battaglia all’ultimo voto. Il centrodestra è primo in nove municipi, nei restanti sei è in testa il centrosinistra.

A cura di Luca Ferrero

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Roma 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tutti i municipi di Roma Capitale andranno al ballottaggio nelle date del 17 e 18 ottobre. In nessun territorio c'è stata una vittoria schiacciante di una coalizione sull'altra. In tutti, però, il Movimento 5 Stelle è stato spazzato via: si è piazzato spesso terzo, alle spalle di centrodestra e centrosinistra, ma in alcuni casi è stato anche superato dalla lista civica di Calenda. Il M5S va al ballottaggio soltanto nel VI Municipio: dopo una battaglia all'ultimo voto, la candidata Francesca Filipponi è risultata in vantaggio di nove voti sul candidato di centrosinistra. Su quindici municipi, in nove è in vantaggio il centrodestra. Nei restanti sei il centrosinistra è arrivato primo. Mancano una manciata di sezioni per decretare i risultati ufficiali in tuti i territori di Roma.

Elezioni Roma, i risultati nel I Municipio

Ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra, dove la candidata del Partito Democratico Lorenza Bonaccorsi ha ottenuto il 40% dei consensi e sfiderà al secondo turno il candidato del centrodestra Lorenzo Santocito, fermo al 27,34%. Buono il risultato del candidato di Calenda Giuseppe Lobefaro al 21%. Debacle del candidato del Movimento 5 Stelle Federico Festa, con il 7,94%.

Elezioni Roma, i risultati nel II Municipio

Francesca Del Bello, presidente uscente del Partito Democratico, ha ottenuto il 34,00% dei voti. A sfidarla al ballottaggio sarà Patrizio Di Tursi, il candidato del centro destra che ha raggiunto il 29,2% delle preferenze. La candidata della lista Calenda sindaco, Caterina Boca, arriva terza con il 27,6% dei voti. Si ferma al 6,72% la candidata Elisabetta Gagliassi del M5s.

Elezioni Roma, i risultati nel III Municipio

Anche a piazza Sempione si andrà al ballottaggio. Anche qui il centrosinistra è avanti con il 35,39% di Paolo Marchionne, che sfiderà la candidata del centrodestra Giordana Petrella, al 31,31%. Marta Marziali, candidata con il leader di Azione, è arrivata al 15,05%, mentre il pentastellato Dario Quattromani è rimasto al 14,04%.

Elezioni Roma, i risultati nel IV Municipio

Qui Roberto Santoro, candidato del centrodestra, è in vantaggio con il 34,76% delle preferenze. Al ballottaggio sfiderà Massimo Umberti, candidato del centrosinistra, al 30,83%. Roberta Della Casa, la presidente pentastellata uscente, è solo terza con il 18,33%. Federico Sciarra della Lista Calenda, ha ottenuto l’11,4%.

Elezioni Roma, i risultati nel V Municipio

Anche nel municipio di via Prenestina il centrodestra è avanti con il 34,28% di Daniele Rinaldi, che sfiderà il candidato di centrosinistra Mauro Caliste, subito dietro con il 34,01%. Testa a testa in vista del ballottaggio. Valentina Coppola, candidata del Movimento 5 Stelle, tiene con un terzo posto 17,21%, mentre il candidato della lista civica Calenda, Massimo Piccardi, si ferma al 9,38%.

Elezioni Roma, i risultati nel VI Municipio

Nicola Franco, candidato del centrodestra, ha raggiunto il 43,18%, totalizzando circa il doppio delle preferenze degli avversari. Testa a testa all'ultimo voto per ottenere il pass del ballottaggio. Francesca Filipponi, candidata del Movimento 5 Stelle, alla fine dello spoglio, ha ottenuto 9 voti di vantaggio sul candidato del centrosinistra. La pentastellata va al ballottaggio del 17 e 18 ottobre con il 21,95%. Fabrizio Compagnone è fuori con il 21,94%. Il candidato della lista Calenda, Valter Mastrangeli, si è fermato al 7,71%.

Elezioni Roma, i risultati nel VII Municipio

Il centrosinistra è davanti con il suo candidato Francesco Laddaga, che ha ottenuto il 35,57% delle preferenze, contro il 30,14% del suo rivale al ballottaggio Luigi Avveduto del centrodestra. Emanuel Trombetta, candidato del Movimento 5 Stelle, è arrivato terzo con il 15,66%. Quarto, invece, il candidato di Calenda Luca Di Egidio con l'11,86%.

Elezioni Roma, i risultati nell'VIII Municipio

Il presidente uscente del centrosinistra Amedeo Ciaccheri ha sfiorato la riconferma al primo turno con il 46,14% delle preferenze. Il centrodestra lo sfiderà al ballottaggio con Alessio Scimè, al 25,55%. Simonetta Novi, della lista civica Calenda, è arrivata al 15,4%, mentre Marco Merafina, candidato del Movimento 5 Stelle, è soltanto quarto con il 12,08%.

Elezioni Roma, i risultati nel IX Municipio

Il centrodestra è avanti con il 33,73% di Massimiliano De Juliis che sfiderà la candidata del centrosinistra Titti Di Salvo, al 29,61%. Carla Canale, candidata del Movimento 5 Stelle, è arrivata al 17,13%. Marco Muro Pes, della lista civica Calenda, è rimasto al 15,4%.

Elezioni Roma, i risultati nel X Municipio

Anche nel municipio di Ostia il centrodestra è avanti con il 39,22% di Monica Picca, che al ballottaggio sfiderà il candidato del centrosinistra Mario Falconi, al 26,23%. Alessandro Ieva, del Movimento 5 Stelle, è arrivato al 20,85%, mentre Andrea Bozzi, della lista civica Calenda, è rimasto al 10,2%.

Elezioni Roma, i risultati nell'XI Municipio

Qui è stato un testa a testa. Il centrodestra è arrivato in vantaggio di poco con il 35,34% di Daniele Catalano, che al ballottaggio sfiderà Gianluca Lanzi, al 35,04%. Luca Ernesto Mellina, candidato del Movimento 5 Stelle, ha raggiunto il 15,99%. Invece, Gianluca Fioravanti della lista civica Calenda è rimasto al 10,8%.

Elezioni Roma, i risultati nel XII Municipio

Il candidato del centrosinistra Elio Tomassetti ha ottenuto un buon 39,89% delle preferenze. Al ballottaggio sarà sfidato dal candidato del centrodestra Pietrangelo Massaro, che ha raggiunto il 27,42%. Francesca Severi, della lista civica Calenda, si è piazzata terza con il 15,83%. Ultimo il candidato pentastellato Alessandro Galletti, fermo al 13,08%.

Elezioni Roma, i risultati nel XIII Municipio

In testa Marco Giovagnorio, candidato del centrodestra, con il 38,33% dei voti. Al ballottaggio sfiderà la candidata del centrosinistra Sabrina Giuseppetti, al 30,15%. La presidente uscente del M5S Giuseppina Castagnetta, rimasta ferma al 14,69%, è riuscita comunque a scavalcare Caterina Monticone della lista civica Calenda, che ha raggiunto il 14,37%.

Elezioni Roma, i risultati nel XIV Municipio

Anche qui sarà ballottaggio. IL centrodestra ci arriva con il 35,75% ottenuto dal suo candidato Domenico Naso. A sfidarlo sarà il candidato del centrosinistra Marco Della Porta, che ha raggiunto il 33,12%. Il Movimento 5 Stelle è terzo con il 15,55% di Michele Menna. La candidata della lista civica Calenda, Camilla Bargione, si è fermata al 12,53%.

Elezioni Roma, i risultati nel XV Municipio

Andrea Signorini, candidato del centrodestra, è staccato i suoi avversar con il 41,17% delle preferenze. A sfidarlo al ballottaggio sarà il candidato del centrosinistra Daniele Torquati, che ha ottenuto il 28,08% dei voti. Tommaso Martelli, candidato del lista di Calenda, con il 18,81% si è piazzato terzo, davanti alla candidata pentastellata Irene Badaracco, ferma al 9,96%.