Risultati elezioni XIV Municipio di Roma: ballottaggio Naso – Della Porta, centrodestra in vantaggio Anche nel XIV Municipio si andrà al ballottaggio. Il centrodestra ci arriva con il 35,75% ottenuto dal suo candidato Domenico Naso. A sfidarlo, nelle giornate elettorali del 17 e 18 ottobre, sarà il candidato del centrosinistra Marco Della Porta, che ha raggiunto il 33,12%. Il Movimento 5 Stelle è terzo con il 15,55% di Michele Menna. La candidata della lista civica Calenda, Camilla Bargione, si è fermata al 12,53%.

A cura di Luca Ferrero

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Roma 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una sfida a due per decidere chi siederà sullo scranno più alto del XIV Municipio di Roma. Il candidato del centrodestra Domenico Naso, esponente della Lega, arriva al ballottaggio del 17 e 18 ottobre con il 35,80% delle preferenze. A sfidarlo sarà il candidato del centrosinistra Marco Della Porta, ex assessore alla Cultura del municipio: ha ottenuto il 33,04%. Il Movimento 5 Stelle ha pagato la rinuncia alla candidatura del presidente uscente Alfredo Campagna: alla guida della lista pentastellata, l'assessore Michele Menna ha raggiunto il 15,51% delle preferenze. Camilla Bargione, per la lista Calenda Sindaco, si è fermata al 12,57%.

Il XIV Municipio di Roma è noto per essere identificato con il quartiere Monte Mario, ma comprende, tra gli altri, anche quello di Balduina. È il municipio del Policlinico Gemelli e di numerose aree verdi, tra le quali c'è la Riserva naturale dell'Insugherata. Si estende nel quadrante nord ovest della capitale per 133 chilometri quadrati e conta una popolazione di oltre 190 mila abitanti.

Elezioni Roma, i risultati nel XIV Municipio

Domenico Naso (centrodestra) 35,80%

Marco Della Porta (centrosinistra) 33,04%

Michele Menna (Movimento 5 Stelle) 15,51%

Camilla Bargione (lista Calenda Sindaco) 12,57%

Samantha Pocaterra (REvoluzione Civica)

Renato Rizzo (Roma ti riguarda Berdini sindaco)

Andrea De Angelis (Liberisti Italiani)