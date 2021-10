Risultati elezioni III Municipio di Roma: ballottaggio Marchionne – Petrella, in testa il centrosinistra Nel III Municipio di Roma si andrà al ballottaggio. Il centrosinistra è avanti con il 35,39% di Paolo Marchionne che sfiderà Giordana Petrella che è al 31,31%. Marta Marziali, candidata con il leader di Azione, è arrivata al 15,05%, mentre il pentastellato Dario Quattromani è rimasto al 14,04%.

È sfida aperta per chi sarà il prossimo minisindaco di piazza Sempione. Il primo turno delle elezioni amministrative a Roma non ha visto nessuno dei candidati affermarsi in III Municipio con oltre la metà dei consensi, i cittadini saranno così chiamati nuovamente alle urne il prossimo 17 e 18 ottobre. Si sfideranno Paolo Marchionne, già presidente tra il 2013 e il 2016, e Giordana Petrella di Fratelli d'Italia, storico volto del centrodestra in consiglio municipale. Marchionne ha raccolto il 35,39% dei consensi, Petrella il 31,3% Dietro sono arrivati Dario Quattromani del Movimento 5 Stelle (14,04%) e Marta Marziali della Lista Calenda (15,05%).

Nel 2016 Roberta Capoccioni (oggi candidata in consiglio comunale con il Movimento 5 Stelle) aveva battuto proprio Marchionne diventando presidente del III Municipio. Un'esperienza di governo quella pentastellata durata poco per dissidi interni. Il ritorno alle urne nel 2018 ha visto affermarsi il candidato civico Giovanni Caudo, già assessore di Marino, alla guida di una coalizione di centrodestra. Oggi Caudo ha scelto di non ricandidarsi a presidente per guidare la lista comunale Roma Futura, appoggiando proprio Marchionne alle primarie territoriali.

Il III Municipio è uno dei municipi di Roma più estesi e popolosi, con i suoi 98 chilometri quadrati e oltre 200mila abitanti. Comprende i quartieri di Montesacro, Cinquina, Bufalotta, Vigne Nuove, Tufello, Nuovo Salario, Sacco Pastore, Conca d'Oro, Talenti, Serpentara, Fidene, Settebagni, Castel Giubileo, Porta di Roma e la riserva naturale della Marcigliana.

Elezioni Roma, i risultati nel III Municipio

Paolo Marchionne (centrosinistra)

Giordana Petrella (centrodestra)

Dario Quattromani (Movimento 5 Stelle)

Marta Marziali (Lista Calenda)

Gianmarco Marchesini (ReVoluzione Civica)

Marcello Luca (Roma ti riguarda)

Silvio Rossi (Popolo della Famiglia)

Alessandro Onofri (Liberisti Italiani)

Massimo Prudente (Potere al Popolo)

Maria Teresa Bifulco (Lista Nerone sindaco)