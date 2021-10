Risultati elezioni XI Municipio di Roma: ballottaggio Catalano – Lanzi, è testa a testa Nell’XI Municipio di Roma si andrà al ballottaggio. Il centrodestra è in vantaggio di poco con il 35,34% di Daniele Catalano, che sfiderà Gianluca Lanzi al 35,04%. Luca Ernesto Mellina, candidato del Movimento 5 Stelle, è arrivato al 15,99%, mentre Gianluca Fioravanti, della lista civica Calenda, è rimasto al 10,8%.

A cura di Luca Ferrero

Dopo l'ultima consiliatura pentastellata, al Municipio XI torneranno a sfidarsi centrosinistra e centrodestra il 17 e 18 ottobre prossimi. Gianluca Lanzi, il candidato del centrosinistra, arriva al ballottaggio con un buon risultato: ha ottenuto il 35,04% delle preferenze. Esponente del PD dal 2007 e già consigliere del Municipio XI, alle primarie di giugno ha ottenuto il miglio risultato su Roma, con l'80% delle preferenza. A sfidarlo ci sarà il candidato del centrodestra Daniele Catalano, classe 1990, anche lui ex consigliere: è leggermente in vantaggio sul rivale con il 35,34%. Fuori dai giochi l'architetto Luca Ernesto Mellina, vicepresidente della consiliatura uscente, che non va oltre il 15,99%. Fermo al 10,8% dei consensi il candidato Gianluca Fioravanti della lista Calenda Sindaco.

Il Municipio Roma XI comprende i quartieri a sud ovest della capitale: Marconi, Portuense, Magliana, Corviale, Trullo, Pian due Torri e Ponte Galeria. Si estende su più di 70 chilometri quadrati e conta oltre 150 mila residenti.

Elezioni Roma, i risultati nell'XI Municipio

Daniele Catalano (centrodestra) 35,34%

Gianluca Lanzi (centrosinistra) 35,04%

Luca Ernesto Mellina (Movimento 5 Stelle) 15,99%

Gianluca Fioravanti (lista Calenda Sindaco) 10,8%

Stefano Panicci (Partito Comunista Italiano)

Stella Petrucci (REvoluzione Civica)

Alessio Marini (lista "Roma ti riguarda" a supporto di Berdini sindaco)

Andrea Greffi (Popolo della Famiglia)