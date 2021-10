Risultati elezioni VII Municipio di Roma: ballottaggio Laddaga – Avveduto, avanti il centrosinistra Nel VII Municipio di Roma si andrà al ballottaggio. Il centrosinistra si è classificato primo con il suo candidato Francesco Laddaga, che ha ottenuto il 35,67% delle preferenze Al ballottaggio del 17 e 18 ottobre sarà sfidato dal candidato del centrodestra Luigi Avveduto, che ha raggiunto il 30,10%. Emanuel Trombetta, candidato del Movimento 5 Stelle, è arrivato terzo con il 15,61%. Quarto, invece, il candidato di Calenda Luca Di Egidio con l’11,84%.

A cura di Luca Ferrero

I risultati di questo primo turno elettorale ci consegnano un cambio di scenario in tutti in molti municipi di Roma. Non fa eccezione il VII Municipio dove andranno al ballottaggio il candidato del centrosinistra Francesco Laddaga, sostenuto da un'ampia coalizione di sei liste, e il candidato del centrodestra Luigi Avveduto. Laddaga, che ha ottenuto il 35,67% delle preferenze, è stato già consigliere municipale nel 2013 (eletto con la civica di Ignazio Marino), molto conosciuto per la sua attività di archeologo e per l'interesse e la tutela dei beni culturali (è il presidente dell'Archeomitato), mentre Avveduto, che raggiunge il 30,10%, viene dalle liste di Fratelli d'Italia. Quinto, con solo il 3% dei consensi, è arrivato l'assessore uscente Salvatore Vivace di REvoluzione Civica, candidato scelto per succedergli dalla presidente uscente Monica Lozzi, che ha lasciato il M5S per fondare un suo movimento e candidarsi alla carica di sindaca. Emanuel Trombetta, attivista di lungo corso, si è preso carico di rilanciare il simbolo pentastellato nel municipio dopo l'addio di Lozzi, ed è arrivato terzo con il 15,61%. Luca Di Egidio della Lista Calenda Sindaco si è classificato quarto con l'11,84%.

Il VII Municipio si estende dalla centrale zona di Piazza San Giovanni fino all'estrema periferia Sud-Est di Roma al confine con il comune di Ciampino. È nato dall'accorpamento del IX e del X Municipio nel 2013. Comprende i quartieri di Tuscolano, Labicano, Appio Latino, Don Bosco, Appio Claudio Appio Pignatelli, Morena. Capanelle, Cinecittà, Quadraro, Tor Fiscale, Quarto Miglio, Romanina, Grotte di Gregna, Osteria del Curato. Il VII Municipio si estende su un'area di 46,75 chilometri quadrati e con i suoi 305mila abitanti è uno dei più popolosi della città.

Francesco Laddaga (centrosinistra) 35,67%

Luigi Avveduto (centrodestra) 30,10%

Emanuel Trombetta (Movimento 5 Stelle) 15,61%

Luca Di Egidio (Lista Calenda Sindaco) 11,84%

Salvatore Vivace (REvoluzione Civica) 3%

