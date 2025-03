Dylan Tosello precipitato dall’ottavo piano forse per un “selfie spettacolare”: cosa sappiamo finora

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Dylan Torsello è morto a 28 anni dopo essere caduto dall'ottavo piano di un palazzo. La tragedia si è verificata intorno alle 7 di mattina del 14 marzo in via Primo Maggio a Cisterna di Latina. Inizialmente gli inquirenti avevano ipotizzato un suicidio, ma successivamente hanno disposto l'autopsia sul cadavere del ragazzo.

Morte di Dylan Torsello, l'ipotesi del ‘selfie spettacolare'

L'ipotesi di chi indaga è che non si sia gettato nel vuoto volontariamente, ma che sia caduto a causa di un tragico incidente. Il fratello, inoltre, ha scritto sui social: "È scivolato per farsi un selfie spettacolare come era solito fare".

Dylan Torsello amava scattare selfie sul terrazzo condominiale

I vicini di casa, in effetti, hanno affermato che spesso Dylan saliva sul terrazzo condominiale per fotografare sé stesso e i suoi cani. Forse si è sporto troppo, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. I risultati dell'autopsia forse forniranno qualche certezza in più su quanto accaduto. Per il momento, in attesa della restituzione della salma da parte delle autorità giudiziarie, i funerali del ragazzo, informano i familiari, sono rinviati "a data da destinarsi".

Il terrazzo condominiale, peraltro, sarebbe lo stesso da cui sono caduti e morti i suoi cani e sui soial, in effetti, sono molti gli scatti realizzati dal ragazzo proprio con quello sfondo.

L'addio del fratello sui social

Così il fratello di Dylan, Manuel, sui social: "Nessuna persona sa quanto realmente mi manchi, tanto meno tu sento un vuoto dentro che nessuno altro potrà mai riempire ti prego torna da noi sotto qualsiasi forma ma torna tu lo sai benissimo io e te siamo uguali praticamente la stessa persona ed io continuerò a cercarti dentro tutte le cose..tu aspettami amore mio, che io verrò da te e saremo di nuovo insieme".