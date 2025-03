Dylan Torsello precipitato dall’ottavo piano, dallo stesso terrazzo sono caduti e morti i suoi cani

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Dylan Torsello con i suoi cani

Sono in corso le indagini sulla morte di Dylan Torsello, il ventinovenne precipitato dall'ottavo piano di un palazzo tra via Po e via Primo Maggio nel Comune di Cisterna di Latina. Gli investigatori lavorano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, al momento una delle ipotesi prese in considerazione è la caduta accidentale per un selfie, ma non si esclude il suicidio. Il terrazzo in questione sarebbe lo stesso dal quale alcuni mesi fa sono caduti e morti i suoi due cani.

Dylan era molto legato ai suoi amici a quattro zampe e ha profondamente sofferto la loro perdita. Da quanto si apprende non ci sarebbero testimoni da poter ascoltare, complice il fatto che la tragedia è avvenuta molto presto, quando gran parte della città ancora "dormiva". Non sarebbero inoltre presenti, da quanto appreso in un primo momento, telecamere di sorveglianza in zona, che possano aver ripreso l'accaduto.

Dylan Torsello è caduto dall'ottavo piano

I drammatici fatti che hanno portato alla scomparsa del ventinovenne risalgono allo scorso venerdì 14 marzo. Erano circa le ore 5 quando Dylan, che si trovava sul terrazzo, è precipitato e ha fatto un volo di molti metri. Una caduta nel vuoto e un impatto con il suolo, che gli sono purtroppo risultati fatali. Non c'è stato nulla da fare se non constarne il decesso. Quando i soccorritori sono giunti sul posto con l'ambulanza a sirene spiegate era già morto.

L'ipotesi del selfie spettacolare

Una delle ipotesi sulle cause che hanno provocato la caduta di Dylan è che abbia perso l'equilibrio, mentre stava facendo un "selfie spettacolare". Di ciò è convinto suo fratello, secondo il quale il ventinovenne sarebbe scivolato inavvertitamente. Dunque una tragica fatalità. Come testimoniano gli scatti postati sul profilo Instagram, il ventinovenne amava fotografarsi e ci sono diverse foto che lo immortalano, anche in compagnia dei suoi cani, su un terrazzo. Spetta agli inquirenti adesso fare chiarezza sull'accaduto.