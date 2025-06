video suggerito

Incidente ad Acilia: operaio resta gravemente ferito, colpito da fioriera caduta dal quarto piano Stando a quanto si apprende, un operaio di Frosinone è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno, mentre stava lavorando in via di Dragoncello ad Acilia, Roma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente sul lavoro in via di Dragoncello ad Acilia, Roma. Stando a quanto si apprende, un operaio di Frosinone è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno. Il 60enne, dipendente di una ditta di costruzioni, stava realizzando uno scavo nel giardino al piano terra di un palazzo per installare l'impianto idraulico. Improvvisamente è stato colpito da una fioriera che si è staccata dal quarto piano dell'abitazione di fronte.

Secondo le prime informazioni, l'operaio è stato soccorso sul posto e trasportato d'urgenza in codice rosso con l'eliambulanza presso l'ospedale San Camillo di Roma. Tuttora è ricoverato e sottoposto agli accertamenti del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sull'incidente sono tuttora in corso e il personale dell'Ispettorato Igiene e Lavoro di turno della Procura di Roma sta verificando il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. L'area di lavoro è stata sottoposta a sequestro.

Oggi si sono svolti i funerali di Mirko De Persiis, l'operatore ecologico vittima di un tragico incidente sul lavoro avvenuto mercoledì 12 giugno a Valmontone, provincia di Roma. L'uomo stava svolgendo il turno di raccolta rifiuti, ma improvvisamente sarebbe stato travolto dal suo mezzo di lavoro, un camioncino compattatore. De Persiis è rimasto schiacciato dal camion e le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime.