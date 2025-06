Domani i funerali di Mirko De Persiis, l’operatore ecologico travolto da un camion a Valmontone

Si svolgeranno domani, lunedì 16 giugno, alle 15 nella chiesa di San Pietro apostolo a Zagarolo i funerali di Mirko De Persiis, l'operatore ecologico morto a Valmontone dopo essere stato travolto da un camion. La tragedia è avvenuta alle 8.30 circa di mercoledì in via Sant'Angelo. Secondo quanto ricostruito, De Persiis è sceso dal camion quando, improvvisamente, il mezzo si è sfrenato e lo ha travolto.

L'annuncio con la data dei funerali è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Valmontone:

Questo, invece, il messaggio di cordoglio della sindaca di Valmontone, Veronica Bernabei:

Oggi è una di quelle giornate in cui il peso della carica non si misura con i doveri, ma con la fatica di trovare un senso a quello che accade. Si torna a casa senza parole, con una tristezza che scava piano. E inevitabilmente ti chiedi, quasi in silenzio: “sto davvero facendo tutto il possibile perché le cose vadano nel verso giusto?”Questa mattina, sul posto di lavoro, è morto Mirko. Aveva quarantadue anni. Lo conoscevo bene. Quando ero assessore all’Ambiente abbiamo avviato insieme la raccolta differenziata. Era una presenza affidabile, un lavoratore serio, integrato nella nostra comunità. Uno di noi.Arrivando lì, tutto è rimasto sospeso. In momenti così non esistono parole giuste. Resta solo il silenzio, e una domanda che torna.Mirko resterà parte della nostra famiglia di Ambiente e Territorio, fatta di donne e uomini che ogni giorno lavorano per la città. A loro, e alla famiglia di Mirko, va oggi il mio pensiero più sincero.Questo vuoto che sentiamo adesso è la misura silenziosa di quanto sia difficile ricucire la trama quando si spezza un filo nascosto. Ma i fili più importanti, quelli che hanno dato forma al tessuto, continuano a tenerlo insieme anche quando non li vediamo più.