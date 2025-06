Sub disperso in mare a Foce Verde a Latina: trovato morto con muta squarciata e ferita alla testa

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Un sub che si immerge (Immagine di repertorio)

Tragedia in mare in zona Foce Verde a Latina, dove un sub è stato trovato morto. I fatti risalgono alla notte scorsa, tra domenica 29 e lunedì 30 giugno, e sono avvenuti nel territorio di Latina. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato con la muta squarciata e delle ferite, in particolare una alla testa.

L'ipotesi è che sia stato travolto da una barca. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco e il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Per il sub non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta. Sulla salma del sub, recuperata e trasferita in obitorio, è stata disposta l'autopsia.

Il sub scomparso e trovato morto, l'appello per i testimoni

L'uomo, un sub esperto, si è immerso in mare ieri pomeriggio verso le ore 17. A distanza di tempo però, sua moglie che lo aspettava in spiaggia, non lo ha più visto riemergere. Preoccupata, pensando subito che gli fosse accaduto qualcosa di brutto perché mancava da troppo tempo, ha dato l'allarme e ne ha denunciato la scomparsa. Così polizia e vigili del fuoco hanno raggiunto il posto e hanno dato il via alle ricerche.

A partecipare alle ricerche sono stati anche alcuni suoi amici. "Cerchiamo eventuali testimoni, e due boe segnasub che Luigi portava sempre con sè, e che ieri non abbiamo trovato nella zona delle ricerche ma che avrebbero dovuto essere in zona – è l'appello lanciato da un suo amico – Il ritrovamento delle boe segnasub potrebbe darci ulteriori conferme o dinamiche dell'incidente. Le boe dovrebbero essere una gialla ed una rossa, unite insieme con una bandierina segnasub. Grazie a chi vorrà aiutarci".

Trovato il corpo senza vita del sub nella notte

Le ricerche del sub scomparso si sono concluse con il più drammatico degli esiti: il corpo senza vita è stato ritrovato intorno all'una e trenta in zona Foce Verde. Aveva la muta squarciata, da un primo esame esterno sulla salma c'erano ferite in varie parti del corpo, tra cui la testa. L'ipotesi avanzata al momento è che sia morto a causa di una colluttazione con una barca. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, per l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a far luce sull'accaduto e a chiarire le cause del decesso.