Dylan Torsello precipitato dal terrazzo all'ottavo piano: "Forse caduto mentre si faceva un selfie" Il ragazzo è precipitato in circostanze ancora da chiarire da un terrazzo all'ottavo piano a Cisterna di Latina. Tra le ipotesi, anche quella che abbia avuto un malore.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 28 anni, Dylan Torsello, è morto dopo essere precipitato dall'ottavo piano del palazzo dove viveva a Cisterna di Latina. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia: al momento nessuna ipotesi è esclusa, né quella del gesto volontario, né dell'incidente, né del malore. Il corpo del giovane è stato trovato venerdì mattina intorno alle 5 del mattino in strada tra via Po e via Primo Maggio: la salma si trova ora all'obitorio, in attesa che il magistrato decida se disporre o meno l'autopsia.

Sul caso indaga la Polizia. Non è escluso che si sia trattato di un incidente: il 28enne andava spesso su quel terrazzo, dove portava anche i suoi cani a giocare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il fratello ha riferito che forse è scivolato per farsi un selfie. I social di Dylan Torsello, sono infatti pieni di foto scattate proprio su quel terrazzo, sia da solo sia insieme ai suoi cani.

"La Società Conit Calcio a 5 tutta , porge le più sentite condoglianze alla famiglia Torsello per la perdita del caro Dylan, giocatore dell'Ecocity Futsal CisternaRiposa in pace giovane limpido educato e grande sognatore – si legge in una nota della società – A chi sta scrivendo mancherà tanto incrociarti in quell'ascensore e quel reciproco sorriso. Ciao Dylan".

Il giovane, che tutti a Cisterna di Latina descrivono come educato e molto gentile, lavorava al ‘On the road bistrot‘ di via Roma, che oggi rimarrà chiuso per lutto. Prima di precipitare dal palazzo era andato a lavoro, e i colleghi non hanno notato in lui segni di stranezza o disagio. Una serata come tante, che non faceva presagire di certo un epilogo di quel tipo. Cosa sia accaduto per certo però, è difficile da chiarire: non ci sono testimoni di quanto successo, e nella zona non ci sono telecamere di sorveglianza. I funerali, almeno per il momento, non sono stati ancora fissati.