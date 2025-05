video suggerito

Cristian Cannone scomparso un anno fa dall'ospedale di Tor Vergata, la sorella: "Facci sapere se stai bene" È trascorso oltre un anno dal 13 aprile 2024 quando Cristian Cannone è scomparso da Roma. Si è allontanato dall'ospedale di Tor Vergata, sua sorella Nancy ha rilanciato l'appello: "Facci sapere sei stai bene".

A cura di Alessia Rabbai

Cristian Cannone scomparso

"Aiutateci a ritrovare Cristian, è un anno che è scomparso e viviamo nell'angoscia senza più avere sue notizie". A parlare è Nancy, la sorella di Cristian Cannone, il quarantatreenne che si è allontanato dall'ospedale di Tor Vergata sabato 13 aprile del 2024 ed è come se sia sparito nel nulla. "Non sapere dove sia ci fa stare male, sospesi nel dubbio che possa essersi trattato di un allontanamento volontario oppure che gli sia accaduto qualcosa di brutto".

L'appello della sorella di Cristian Cannone

I famigliari di Cristian, a distanza di oltre un anno dalla sua scomparsa lanciano un nuovo appello, per chiedere a chiunque abbia sue notizie o l'avesse visto, di contattare subito le forze dell'ordine e segnalare eventuali avvistamenti. "Cristian se puoi ascoltarmi facci sapere come stai, siamo molto preoccupati – dice Nancy – Se non vuoi tornare a casa ti capiamo e rispettiamo la tua decisione, ma facci sapere che stai bene. Insieme risolveremo tutto". Ad occuparsi della scomparsa di Cristian sono stati anche la trasmissione ‘Chi l'ha visto?' condotta da Federica Sciarelli e in onda su Rai3, Penelope Lazio Odv e il Comitato scientifico ricerca scomparsi.

Cristian Cannone scomparso dall'ospedale Tor Vergata

Cristian Cannone quando è scomparso aveva quarantatré anni e i famigliari hanno sporto denuncia dai carabinieri. Sono partite le ricerche, che non hanno portato purtroppo finora ad alcun esito. Viveva nel quartiere di Tor Tre Teste, si trovava al Policlinico di Tor Vergata perché stava passando un periodo di fragilità. Dopo le ore 7 si è allontanato per motivi non noti dalla struttura e se ne sono perse le tracce. Il suo smartphone è sempre stato irragiungibile, non aveva denaro con sé.

Cristian è alto 1,75 metri, ha occhi castani e capelli neri. Allora indossava dei pantaloni da lavoro grigi con i tasconi neri, una maglia a maniche corte verde con una stampa floreale, una maglia a maniche lunghe nera, e delle scarpe da ginnastica bianche. Come segni di riconoscimento sulle braccia ha tatuaggi con le scritte "Cristian" e "Juliette". Non si conoscono i motivi del suo allontanamento. Chiunque l'avesse visto o avesse informazioni su di lui è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112.